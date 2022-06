Concertul Rolling Stones din Amsterdam, amânat. Mick Jagger are COVID

Trupa britanică a anunțat pe profilurile de socializare a fost anulat concertul programat pentru luni seară la Johan Cruijff Arena din Amsterdam și va fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Potrivit anunțului, nu pare să existe probleme deosebite pentru Sir Mick, care va împlini 79 de ani la sfârșitul lunii iulie și care, totuși, pare să fi avut unele simptome la sosirea în orașul olandez astăzi.

"The Rolling Stones”, se arată în anunț, „regretă profund amânarea din această seară, dar siguranța publicului, a muzicienilor și a personalului trebuie să fie o prioritate. Spectacolul va fi reprogramat la o dată ulterioară, iar biletele vor fi valabile pentru acea dată”, scrie Mediafax.

Primul turneu al trupei Stones de la începutul pandemiei încoace și de la moartea, anul trecut, a bateristului Charlie Watts, cuprinde 14 concerte în 10 țări diferite. Prima etapă britanică a avut loc săptămâna trecută pe stadionul de fotbal Anfield din Liverpool, locul de naștere al trupei Beatles, marii lor rivali în anii de glorie ai rockului, unde formația, care îi include acum pe Jagger, Keith Richards și Ronnie Wood, precum și pe toboșarul afro-american Steve Jordan, care îl înlocuiește pe Watts, a adus un omagiu celor patru Fab Four interpretând una dintre piesele lor. Și va fi urmat, în mijlocul verii, de două concerte-eveniment în cadrul festivalului BTS din Hyde Park, Londra.

Charlie Watts a murit, anul trecut, la 80 de ani

În urmă cu aproape un an, Charlie Watts, celebrul baterist de la Rolling Stones, a murit. Anunțul a fost făcut atunci de către purtătorul său de cuvânt, scrie The Guardian. Muzicianul, care împlinise 80 de ani, era membru al formației rock încă din anul 1963.

„Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Charlie Watts. A murit pașnic într-un spital londonez mai devreme, azi, înconjurat de familia sa”, se arată într-o declarație a publicistului său londonez, Bernard Doherty, către agenția de știri PA.

O procedură medicală nespecificată

La începutul lunii august 2021, purtătorul său de cuvânt anunțase că Charlie Watts va rata următorul turneu al trupei în SUA pentru a se recupera după o procedură medicală neanunțată. Watts a mai fost tratat cu succes pentru cancerul de gât în ​​2004.

Cine a fost Charles Robert "Charlie" Watts

Charles Robert "Charlie" Watts (n. 2 iunie 1941 – d. 24 august 2021) a fost un baterist englez cunoscut ca membru al trupei The Rolling Stones. A fost de asemenea liderul unei formații de jazz, producător muzical, artist comercial și crescător de cai, conform Wikipedia.

Un fan al jazz-ului, Watts a ajutat la formarea uneia dintre formațiile care au dus rock-n-roll-ul în masă în anii 60 cu melodii precum (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off My Cloud și Sympathy for the Devil, scrie BBC News.

The Rolling Stones, piesă din... izolae

În aprilie 2020, când întreaga lume era sub semnul pandemiei, formaţia britanică The Rolling Stones le-a oferit fanilor motiv de satisfacţie prin lansarea unei melodii noi, intitulată "Living in a Ghost Town", înregistrată parţial în izolare, în contextul pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres după o informare Reuters.

Melodia este însoţită de un videoclip în care pot fi văzute imagini cu străzi şi staţii pustii din Londra, Los Angeles, Kyoto şi alte oraşe.

"Stones erau în studio, înregistrând nişte material nou înainte de izolare şi a fost o melodie care ni s-a părut că ar rezona cu vremurile în care trăim", a povestit Mick Jagger, citat într-un comunicat.

"Am lucrat la ea în izolare. Iat-o... sperăm să vă placă", a adăugat solistul.

Când au început înregistrările acestei piese

Trupa a precizat că a început să înregistreze această piesă în Los Angeles, în 2019. Apoi, pe măsură ce restricţiile impuse în contextul pandemiei au început să ia amploare în întreaga lume, au ajustat o parte din versuri şi au adăugat unele elemente noi.

Chitaristul Keith Richards a declarat că piesa fusese creată iniţial pentru un nou album însă, după ce situaţia a evoluat, "Mick şi cu mine am decis-o că trebuie făcută chiar acum".

Lansarea vine la mai puţin de o săptămână după ce cei patru componenţi ai formaţiei au interpretat melodia "You Can't Always Get What You Want" în propriile sufragerii, prin videoconferinţă, în cadrul evenimentului caritabil "One World: Together At Home", organizat de Global Citizen în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Lady Gaga.

