Codrin Ștefănescu spune cum erau verile când era mic comparativ cu ziua de astăzi: Suntem speriați, îngroziți și avertizați de tot ceea ce este mai rău

„Iulie e numită “luna lui cuptor”! E așa din moși strămoși, de la bunicii si străbunicii noștri, din totdeauna! Adică e cald, soarele fierbinte, te topești și la umbră! Când eram mici, in vacanta de vară, mergeam la scăldat, bunicii la umbră sau in casă in timpul zilei dogoritoare!

Nu mi-a zis nimeni când eram mic de “cupola de foc”, sfârșitul lumii, dispariția speciei umane! Era ceva normal, firesc, natural! Adică vara e cald, iarna e frig! Astăzi suntem speriați, îngroziți și avertizați de tot ceea ce este mai rău, de o propagandă cumplită, de tot felul de “deontologi”, plătiți să susțină public toate stupizeniile pāmântului!”, a scris Codrin Ștefănescu, secretarul general al Alianței Pentru Patrie, pe Facebook.

VEZI ȘI: Vreme august, septembrie 2022. Gabriela Băncilă (ANM), avertisment pentru sfârșitul lunii iulie / video

Gabriela Băncilă, director meteorologie operaţională ANM, a spus cum va fi vremea în luna august.

Într-un interviu acordat DCNews, Gabriela Băncilă a făcut următoarele precizări: „Ne așteptăm să continue valul de căldură în august. Statistic vorbind, sfârșitul lui august, a doua parte a lunii august, vine cu temperaturi în scăderi, (...) însă, privind la estimări, atât luna august, cât și luna septembrie ar putea fi două luni cu temperaturi în medie la nivel de țară mai ridicate decât ar fi normal. Cu siguranță, prima jumătate a lunii august, cu diferite intensități, este posibil să fie caracterizată de continuarea valului de căldură. Poate o să asistăm la intensificarea lui către partea de sud-est abia la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august”, potrivit meteorologului.

„Valurile de căldură istorice, inclusiv pentru țara noastră, dacă este să privim în istorie la anul 2007, 2012, se întâmplă când peste vestul continentului pătrunde un aer mai rece dinspre nord. Acel aer mai rece, cu cât ajunge mai mult către sud, o să determine ca masa de aer cald de acolo să se deplaseze către vest, către sud. Și atunci se întâmplă această circulație intensă. Deci, dacă o să ajungă în vestul Europei să fie o perioadă mai ploioasă, mai furtunoasă, la sfâșitul lunii iulie, atunci se va traduce pentru noi printr-o intensificare a valului de căldură și nu putem exclude posibilitatea ca sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august să aducă o intensificare a acestui val de căldură”, a mai spus Gabriela Băncilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News