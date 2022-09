CNCAN, precizări privind nivelul de radiații din România

'Sistemul de monitorizare a radioactivităţii mediului de pe teritoriul Ucrainei funcţionează normal şi nu indică depăşiri peste valorile normale. Totodată, menţionăm că măsurătorile efectuate în România confirmă valori normale ale nivelului de radiaţii. (...) Precizările sunt făcute în contextul în care, în perimetrul din jurul Centralei Nuclearoelectrice de la Zaporojie a fost activată accidental o mină, producând o avarie a unui transformator electric, fapt ce a condus la degajarea unui nor de fum.

Conform procedurilor, la faţa locului a sosit un echipaj de pompieri, care a consemnat absenţa pericolului', subliniază CNCAN. Instituţia precizează, în context, că prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, urmăreşte în permanenţă evoluţia situaţiei din punct vedere al monitorizării radiologice.

'În România, nivelul radiaţiilor este monitorizat permanent prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM). Specialiştii din Laboratorul Naţional de Referinţă Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 şi le transmit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naţionali şi internaţionali, precum şi a populaţiei', menţionează sursa citată.

Ucraina va semna o cerere de aderare accelerată la NATO, a anunţat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la câteva minute după ce Rusia a oficializat anexarea a patru regiuni ucrainene, relatează AFP.



"Adoptăm o măsură decisivă semnând candidatura Ucrainei în vederea unei aderări accelerate la NATO", a declarat el într-o înregistrare video difuzată pe reţelele de socializare.



"De facto, noi am parcurs drumul către NATO. De facto, am dovedit deja compatibilitate cu standardele Alianţei Nord-Atlantice. Ele sunt reale pentru Ucraina. Sunt reale pe câmpul de luptă şi în fiecare aspect al interacţiunilor noastre. Avem încredere unii în alţii, ne ajutăm şi ne apărăm. Aceasta este Alianţa Nord-Atlantica. De facto", a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.



"Astăzi, Ucraina depune o cerere de aderare la NATO pentru a o face de jure. Printr-o procedură care va fi în concordanţă cu valoarea noastră, pentru protecţia întregii noastre comunităţi. Pe o baza accelerată", a afirmat el, adăugând că Ucraina înţelege că această decizie necesită consensul tuturor membrilor Alianţei.



Viceprim-ministrul pentru integrare europeană şi euro-atlantică Olga Stefanişâna a declarat anterior că Ucraina era interesată de MAP NATO (The Membership Action Plan) înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, de acum doar de apartenenţa la Alianţă.



Înaintea invaziei la 24 februarie, Kremlinul declarase în mod repetat că aderarea Ucrainei la NATO constituie o "linie roşie" pentru Moscova şi că Rusia este îngrijorată că, într-o buna zi, Kievului i se va putea acorda statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice.

