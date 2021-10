Clotilde Armand, înregistrare: A cerut să nu fie achitate datoriile către Romprest. "Nu o să plătim facturile. Găsiți o metodă de a face asta"

Înregistrarea a fost făcuă publică de evz.ro. Redăm mai jos stenogramele discuției înregistrate:

Directorul economic: Mai avem disponibil, în perioada următoare, 727 de mii de lei. Asta este toată suma pe care o mai avem disponibilă.

Clotilde Armand: Dar de ce spuneți că... Avem mai mulți bani acuma... Adică...

Directorul economic: Nu, am cerut la rectificare. Am cerut bani la rectificare.

Clotilde Armand: Știu, știu, știu, dar nu o să plătim facturile care sunt de anul trecut.

Directorul economic: Doamnă, eu nu pot să folosesc banii. Acele facturi și dacă le plătim și dacă nu le plătim, în bugetul meu ele sunt facturi înregistrate. Eu le am ca și datorii înregistrate. Eu nu am cum să folosesc acei bani...

Clotilde Armand: Ar trebui să găsiți o metodă de a face asta.

Directorul economic: Eu am discutat și cu domnul director din Primărie. În Primărie, la începutul anului trecut, s-au luat măsuri, ele au fost respinse la plată acele facturi.

Clotilde Armand: Dar trebuie să le respingeți la plată!

Directorul economic: Eu ca instituție, în decembrie, cu toți prestatorii din 2020 am încheiat acordul de eșalonare.

Clotilde Armand: Am înțeles, domnule Botezatu, dar asta este situația.

Directorul economic: Am înțeles și eu că asta e situația, dar nu pot dacă i-am spus în decembrie că îmi recunosc datoria.

Clotilde Armand: Găsiți o metodă, despre asta e vorba!

Directorul economic: Legal, nu am cum să îi scot din buget.

Clotilde Armand: Găsiți o metodă legală de a împinge aceste datorii!

Directorul economic: Nu am cum. Eu pot să împing o datorie, nu aici e problema, de împinsul datoriei. Problema este că bugetul meu aprobat este compus din...

Clotilde Armand: Domnu Botezatu, știm că lucrurile sunt dificile. E vina mea că anul trecut ați cheltuit 60 de milioane în plus decât bugetul pe care l-ați avut? Am plătit deja o bună parte, acum facem un stop, ne ocupăm și de ale noastre.

Directorul economic: Eu am înțeles, dar bugetar este imposibil să aloc bani...

Clotilde Armand: Ba este posibil, că am reușit în altă parte, de ce nu e posibil și aici?

Directorul economic: Nu e cuprins în buget de la începutul anului! De la începutul anului, deci când ați construit bugetul Primăriei pe anumite sume, acele sume, de ele nu ați ținu cont. La construcția bugetului, eu am ținut cont de ele.

Clotilde Armand: Despre ce vorbiți? Peste tot sunt în situația asta: la Poliția Locală nu mai pot să plătesc, la DGASPC nu mai am salariile din decembrie... peste tot nu mai am bani, dar aici am bani. O să retrag banii ăștia dacă e așa!

Directorul economic: Spuneți-mi și mie cum îi retrageți, că nu înțeleg!

Clotilde Armand: Am folosit acest mecanism de multe luni... Trebuia de mult să faceți o plângere acolo ca să nu mai plătim suma asta și puteați să eliberați chiar acum... După ce discutăm, faceți o plângere pentru sume prea mari de contract inechitabil. Poate că nu vreți să faceți!

Directorul economic: Eu?! Nu cred că înțelegem discuția. Eu am un buget aprobat.

Clotilde Armand: Aici avem un buget de 20-30 de milioane care este disponibil.

Directorul economic: Nu este disponibil!

Clotilde Armand: Ba este disponibil. Este degrevat... Spuneți că sumele astea sunt un litigiu!

Directorul economic: Deci în decembrie am spus că prețurile astea sunt ok și în iunie spun că sunt un litigiu?

Clotilde Armand: Da, pentru că între timp am studiat problema și am constatat că sunt un litigiu.

Directorul economic: Să spună Juridicul treaba asta!

Clotilde Armand: Dar dumneavoastră trebuie să vă ocupați de asta!

Directorul economic: Cum să mă ocup eu, doamnă?

Clotilde Armand: De la dumneavoastră am nevoie de bani, la ce serviți dacă nu îmi alocați bani? Așteptați așa banii să se elibereze?

Directorul economic: Eu ca să eliberez banii, Economic, trebuie să am un document în spate.

Clotilde Armand: Păi aveți documentul ăsta!

Directorul economic: Ce document să fie, doamnă primar?

Clotilde Armand: Să faceți o plângere, să vă ocupați!

Directorul economic: Eu, Economic, să fac o plângere?!

Clotilde Armand: Evident!

Directorul economic: Evident că nu! Dacă am o problemă, departamentul de specialitate constată.

Clotilde Armand: Domnule Botezatu, sunteți director, sunteți bine plătit, dacă nu gestionați lucrul acesta și așteptați doar să vină la dumneavoastră...

Directorul economic: Ce să gestionez, doamnă?

Clotilde Armand: Un director gestionează!

Directorul economic: Foarte bine, să gestioneze. La sfârșitul zilei aveți demisia mea pe masă, fără probleme.

Clotilde Armand: O aștept.

Directorul economic: Păi, o aveți cu siguramnță! Dar facem lucruri ilegale, asta încerc să vă spun.

Clotilde Armand: Credeți că eu fac lucruri ilegale? Era legal să cheltuiți anul trecut 80 de milioane în plus față de bugetul aprobat?

Directorul economic: Eu am avut un buget aprobat și m-am încadrat în el.

Clotilde Armand: Vedeți, mereu sunteți acoperit, dar problemele rămân pe masă.

Directorul economic: Și ce o să fac, creăm alte probleme noi?

Clotilde Armand: Banii nu cad din cer! Trebuie totuși să aveți grijă și o să vedeți că o să reușesc, cu sau fără dumneavoastră!

Directorul economic: Perfect, fără mine cu siguranță!