Clanul, ce nu s-a văzut la tv: Bătaia de pe platourile de filmare. Denis Hanganu: Au rămas și daune, în urma înfruntării noastre

Actorul Denis Hanganu, cel care joacă rolul lui Tudor Achim în serialul Clanul, a vorbit despre bătaia dintre acesta și David Pribeagu, jucat de Marian Olteanu. Ultimul episod din sezonul 2 a fost difuzat duminică, 15 mai, la PRO TV.

"Pentru mine, secvența de luptă din episodul 13 a reprezentat o surpriză totală pentru că vă mărturisesc sincer, atunci când am citit scenariul prima dată am fost total surprins că Tudor va trebui să piardă lupta. Ulterior, însă, am înțeles motivul pentru care face asta și anume grija de a proteja hârtia pe care se află o informație cheie pentru el, chiar și cu riscul de a se lăsa bătut.

În altă ordine de idei, este deja o plăcere să filmez scene de acțiune de genul acesta. Asta a fost a 5-a luptă importantă din parcursul lui Tudor Achim. Mulțumesc pe calea asta colegilor scenariști că îmi oferă secvențe de o asemenea dinamică și tensiune. Fac o treabă minunată.

Ca timp de filmare cred că am depășit 5-6 ore, dacă adăugăm și părțile de text. A trebuit să etapizăm lupta și să o coregrafiem în mai multe spații mici deoarece totul se întâmplă într-o cameră de motel. Ce credeți? Au rămas și daune în urma înfruntării noastre. Am spart un perete, am dărâmat un televizor, dar cel mai important este că niciunul dintre noi nu a terminat ziua de filmare rănit.

Tot ce mai pot spune este că sper că v-a plăcut, fiindcă noi chiar ne-am dat tot interesul să iasă bine, având în vedere timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție să o pregătim. Iar pe viitor sunt convins că vă vom încânta și cu alte secvențe la fel de pline de suspans. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în număr atât de mare”, a spus Denis Hanganu.

"După filmare, nu-mi mai simțeam corpul de la oboseală"

"3 minute în 6 ore! Cam atât ne-a luat întregii echipe de filmare ca să realizăm lupta din ultimul episod. Să mai zic că am învățat coregrafia cu 2 zile înainte? Deci alte 4 ore de repetiții. A fost cea mai solicitantă coregrafie pe care am făcut-o în viata mea, pentru film. Epuizare totală. După filmare, nu-mi mai simțeam corpul de la oboseală, dar au fost și părți amuzante. Eu am rupt o ușă și Denis a dărâmat un televizor. Ușa nu se vede pe filmare, în schimb, televizorul dărâmat se poate observa. ”, a declarat și Marian Olteanu, recent.

"Clanul” este o producție românească, de acțiune, bazat pe formatul Icerde, al celor de la Ay Yapim, distribuit de Eccho Rights și la nivel internațional. CLANUL reprezintă o adaptare care are în centru o poveste captivantă în care puteți descoperi lupta clasică dintre Poliție și Mafie. Tensiunea atinge cote înalte când poveștile de iubire condimentează eterna bătălie dintre bine și rău. Producătorul creativ este Anghel Damian, iar distribuția îi include pe: Denis Hanganu, Marian Olteanu, George Mihăiță, Theo Rose, Cătălina Grama, Mădălina Craiu, Carmen Tănase, Șerban Pavlu și mulți alții.

