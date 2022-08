"PNL este un partid care asigură autonomia funcţionării şi deciziei la nivelul fiecărei filiale. Ca atare, fiecare preşedinte de filială şi fiecare Birou judeţean are acest drept de a lua decizii, astfel încât să poată să gestioneze situaţia politică pe plan local. Ceea ce s-a petrecut la Satu Mare a fost o decizie a filialei PNL Satu Mare, care, în momentul de faţă, vă pot spune că nu are niciun impact asupra stabilităţii coaliţiei, urmând ca împreună cu preşedintele filialei (...) să identificăm care sunt problemele şi în ce fel putem să intervenim de la nivel central şi să rezolvăm problema acolo", a afirmat Ciucă, într-o conferinţă de presă la Sinaia.

El a adăugat că mai multe filiale din ţară au "aceste dispute politice" cu membri ai coaliţiei. "E o chestiune de timp care are un istoric în spatele deciziei de formare a coaliţiei, este o chestiune de timp de când s-a format coaliţia până în momentul de faţă. Ceea ce doresc eu să înţeleagă toată lumea este că tot ceea ce am reuşit până în acest moment din punct de vedere al guvernării şi administrării ţării are ca fundament principal stabilitatea politică. Nu cred că poate cineva să îşi permită să destabilizeze o coaliţie care funcţionează, care are rezultate, nu spun că are rezultate nemaipomenite, sigur că greşim, de aceea trebuie să facem în aşa fel încât să greşim cât mai puţin şi să avem rezultate pozitive cât mai multe. Dar, problema de la nivelul filialei Satu Mare şi-o vor rezolva la nivelul filialei, a explicat liderul liberal.

Iată ce a decis filiala judeţeană Satu Mare a PNL

Filiala judeţeană Satu Mare a Partidului Naţional Liberal (PNL) a anunţat, marţi, că renunţă la funcţiile de conducere din administraţia locală şi judeţeană, din cauza unor neînţelegeri cu UDMR.

"Filiala judeţeană a PNL Satu Mare a decis, în unanimitate, retragerea membrilor din funcţiile de conducere din Consiliul Judeţean Satu Mare şi Primăria Satu Mare. Am luat această hotărâre din mai multe considerente, dar sigur că principalele motive se leagă de politica hegemonică a UDMR şi lipsa unui parteneriat onest. UDMR nu a luat în calcul cel mai important element şi anume că noi, cei din PNL Satu Mare, suntem preocupaţi de atingerea unor obiective pe care ni le-am asumat în campania electorală fiecare dintre cei prezenţi şi nu ţintiţi, legaţi de anumite funcţii politice. Cu sau fără funcţiile de viceprimar şi vicepreşedinte de Consiliu Judeţean, PNL Satu Mare îşi va aduce aportul în realizarea unor obiective cu adevărat importante pentru municipiu şi judeţul Satu Mare. Alegătorii noştri nu sunt de vânzare. Cei care au votat PNL la alegerile din 2020 nu sunt de vânzare şi nu tranzacţionăm voturile celor care şi-au pus încrederea în noi", a declarat preşedintele organizaţiei Adrian Cozma.

