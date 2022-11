Ciucă: Comisia Europeană a reconfirmat, azi, că România e pregătită şi ar trebui să adere la Schengen

„Comisia Europeană a reconfirmat astăzi că România este pregătită şi ar trebui să adere la Schengen. Am îndeplinit criteriile din 2011. Suntem pregătiţi să ne îndeplinim responsabilităţile şi să facem parte din Schengen, ca simbol al unei integrări europene aprofundate”, a scris Nicolae Ciucă, miercuri, pe Twitter.

Comisia Europeană cere Consiliului să ia deciziile necesare, fără nicio întârziere, pentru a permite aderarea deplină a României, Bulgariei şi Croaţiei la Spaţiul Schengen. Într-o comunicare adoptată miercuri, Comisia salută reuşitele celor trei state membre ale UE în aplicarea regulilor Schengen.



„Bulgaria, România şi Croaţia sunt pregătite să adere (la spaţiul Schengen - n.r.). Iar UE este pregătită să le primească", a declarat miercuri comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, într-o conferinţă de presă la Bruxelles.



„Este momentul să spunem 'Bine aţi venit'. Cele trei ţări merită să devină pe deplin membre (...) Aşteptarea a fost prea mare", a mai spus ea.



„România are un management al frontierelor de înaltă calitate şi puternic, inclusiv o supraveghere a frontierelor şi controale sistematice ale frontierelor, precum şi cooperarea poliţienească internaţională. Lupta împotriva migraţiei ilegale şi a traficului de persoane sunt două priorităţi în care România este activă. Sistemul de Informaţii Schengen este bine stabilit. În ceea ce priveşte respectarea drepturilor fundamentale, România dispune de structuri eficiente pentru a garanta accesul la protecţie internaţională, cu respectarea principiului nereturnării", se arată în comunicarea Comisiei Europene.











Premierul Nicolae Ciucă a spus, miercuri, în şedinţa de Guvern, că în urmă cu o zi s-a finalizat rectificarea bugetară.

„Ieri (n.r. marți), am avut o analiză în urma căreia s-a finalizat proiectul pentru tot ceea ce înseamnă rectificarea bugetară, care va fi, practic, şi ultima pe acest an. Proiectul a fost pus în dezbatere publică şi ceea ce este important de subliniat este că discutăm despre o rectificare bugetară de aproximativ 500 de milioane lei şi, în felul acesta, am asigurat redistribuirea banilor, astfel încât la nivelul fiecărui minister să se asigure îndeplinirea tuturor angajamentelor în proiectele europene şi, de asemenea, tot ceea ce înseamnă asigurarea drepturilor salariale şi a ajutoarelor sociale, având totodată în atenţie aspectele legate de asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea efectelor secetei în agricultură”, a spus premierul Nicolae Ciucă, miercuri, în şedinţa de Guvern.

„Sunt date care ne bucură pe toţi, pentru că am reuşit, în această situaţie deosebit de complicată, să avem o creştere economică, instituţiile de evaluare europene situează România şi pe trimestrul trei în primele locuri, la creştere economică şi avem, de asemenea, în vedere că evaluările pentru anul viitor într-un context în care există temeri pentru o recesiune economică, economia românească să se încadreze totuşi pe o menţinere a unei creşteri economice”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

