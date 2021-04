Cîțu: E-facturarea, următorul proiect major, iar ambiția mea e să îl avem finalizat anul acesta

„România trebuie să facă rapid tranziția către o economie modernă, competitivă, digitalizată și să intre în terenul de joc să atragă investitori. Tot ceea ce facem prin actul de guvernare trebuie să aibă ca rezultat o economie puternică. Restul sunt populisme”, a scris pe Facebook Florin Cîțu.

Menționează că este important ca Guvernul să mențină companiile sănătoase, pentru că astfel economia se dezvoltă și este menținută piața de capital.

„Anul trecut am reușit să facem două lucruri esențiale: am injectat lichidități prin Programul Fidelis și am modificat legislația pentru a motiva companiile să se capitalizeze. Vreau să revenim cât mai repede la o viață normală, printr-o campanie de vaccinare susținută. Mulțumesc mediului privat pentru implicare și sprijin! Economia românească are un potențial imens, pe care îl vom pune în valoare. Obiectivele noastre sunt să eliminăm risipa banului public, să menținem cheltuielile sub control, să avem o finanțare sustenabilă și deficit în scădere, fără să creștem taxele și impozitele. După conectarea caselor de marcat electronic fiscale, e-facturarea este următorul proiect major, iar ambiția mea este să îl avem finalizat anul acesta”, a conchis Florin Cîțu.