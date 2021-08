Florin Cîțu a depășit de două ori pragul de la care condusul sub influența alcoolului devine de natură penală în România.

În documentele oficiale se arată că, în noaptea dintre 2 și 3 decembrie 2000, Florin Cîțu consumase băutură și avea o alcoolemie (BAC – Blood Alcohol Content sau nivelul alcoolului din sânge, n.r.) de 0,161. În SUA, acest nivel al alcoolului se măsoară la 100 ml sânge. În România, nivelul alcoolului se măsoară la litru de sânge, potrivit Codului Penal.

Art. 336 (1) din Noul Cod stipulează: „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

Pe românește, alcoolemia era de 1,61 g/l

Astfel, potrivit calculelor noastre, Florin Cîțu avea nu mai puțin de 1,61 grame de alcool pur la fiecare litru de sânge (1,61 g/l). În România, limita penală pentru alcoolul pur în sânge este de 0,80 g/l, așa cum se vede mai sus. Așadar, concluzionăm că premierul nu numai că ar fi intrat sub incidență penală dacă comitea fapta în România, dar ar fi depășit de două ori pragul.

„Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere”, se arată în alineatul doi al aceluiași articol 336.

Ce arată documentele oficiale

Potrivit Mediafax, mașina Ford Probe roșie mergea de pe-o parte pe alta a drumului, inculpatul Cîțu mirosea a băuturi alcoolice, a recunoscut că a băut, avea ochii injectați și umezi. Cîțu avea BAC (Blood Alcohol Content) de 0,161, limita legală fiind de 0,08.

În plângerea și declarația pe propria răspundere, întocmită chiar pe 3 decembrie 2000, autoritățile americane notează că în acea zi, la ora 2:08 noaptea, Florin Vasile Cîțu a fost prins pe Lincoln Way de pe Podul Squaw Creek, orașul Ames, din Comitatul Story, conducând o mașină sub influența băuturilor alcoolice în timp ce avea o alcoolemie peste 0,100 (Blood Alcohol Content peste 0,100).

Inculpatul Florin Vasile Cîțu este acuzat oficial de infracțiunea de „conducere sub influență” (OWI) 1st (Serious Misdemeanor)/Delict grav, prin încălcarea Secțiunii 312J.2 litera 1a și 1b din Codul Penal al Iowa din 1999. Litera 1a se referă la conducere sub influența unei băuturi alcoolice sau a unui alt drog sau a unei combinații de astfel de substanțe iar litera 1b se referă la prezența unei concentrații de alcool de 0,08 sau mai mari.

În document, autoritățile din Iowa descriu ce au constatat la fața locului

„L-am văzut pe inculpat conducând un Ford Probe roșu cu placa Iowa 675CMG în zona de est, pe Lincoln Way, pe banda exterioară. Pe măsură ce mașina Probe călătorea spre est, el se deplasa în mod vizibil de pe-o parte pe alta a rutei de călătorie. Mașina Probe nu a menținut o viteză constantă (fluctua între 32 și 56 km/h). Inculpatul mirosea a băuturi alcoolice și a recunoscut că a băut. Inculpatul avea o ochii injectați și umezi. Inculpatul nu a putut face testul de sobrietate. Inculpatul a făcut un Preliminary Breath Test care indica Blood Alcohol Content (BAC) peste 0.100. Inculpatul a făcut testul Datamaster și acesta a înregistrat un BAC de 0.161”. Limita legală a Blood Alcohol Content potrivit Codului Penal din Iowa este de 0,08.