Cîrstoiu, în dilema de a se retrage sau nu? Rareș Bogdan: Este o strategie bine pusă la punct

Potrivit surselor Antena 3, Cătălin Cîrstoiu s-ar fi întâlnit cu mai mulți lideri PSD și-ar fi întrebat dacă să se retragă sau nu din cursa pentru Primăria Capitalei.

"Nu cred asta. Aseară am participat la discuţiile de la Vila Lac, am fost alături de preşedintele Ciucă şi secretarul general Bode din partea PNL. Nu a existat o astfel de discuţie. Au participat şi patru lideri de la PSD. Eu vă spun că nu s-a discutat. Nu se pune problema, după ce a fost nevoie de două luni - până am reuşit performanţa să vă enervăm până şi pe dvs. care aveţi multă răbdare - să venim cu un candidat. Vă dați seama cam cum ar fi arătat chiar şi gândirea aceasta?

Este o strategie bine pusă la punct a celor care încearcă din partea contracandidaților să creeze această presiune și aceasta impresie că nu este sprijinit. Este sprijinit şi este candidatul comun PNL-PSD pentru Primăria Bucureşti", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

