Ciprian Ciucu s-a încurcat de o „panglică”. Patrick André de Hillerin: Eu remarcasem doar ipocrizia declarației că a fost fără TV

Patrick André de Hillerin a făcut o postare prin care a zis că primarul Ciprian Ciucu se laudă că nu cheamă presa pentru a-și arăta reușitele, dar... are fotograf personal.

„A început activitatea la prima grădiniță construită de la zero în mandatul meu. M-am dus de dimineață înainte de începerea orelor, fără surle și trâmbițe, fără părinți aduși pentru tăiatul pamblicii, să văd cum s-au mutat aici copiii din vechiul corp de grădiniță, care va intra în reabilitare”, și-a început postarea edilul Sectorului 6.

Patrick André de Hillerin a subliniat din mesajul primarului următoarea frază: „M-am dus de dimineață înainte de începerea orelor, fără surle și trâmbițe, fără părinți aduși pentru tăiatul pamblicii, să văd cum s-au mutat aici copiii din vechiul corp de grădiniță, care va intra în reabilitare”, adăugând: „Ciprian Ciucu, bine, totuși că n-ai uitat fotograful oficial. Că nu mai aveai ce posta pe FB...”.

Partea amuzantă abia acum vine... când Ciprian Ciucu a văzut fraza respectivă subliniată, a văzut totodată și o greșeală și a încercat să o corecteze. Inițial scrisese „tăiatul pamblicii”.

„Ciprian Ciucu, eu remarcasem doar ipocrizia declarației că ai fost fără TV, când, de fapt, ai fost cu foto pentru Facebook. Dar cititorii au mai remarcat două lucruri. Se vede că acolo unde eu am crezut că ai folosit "pamblicii" ca o ironie, de fapt tu ai considerat că e greșit și ai editat. În "panblicii". Asta nici măcar ca ironie nu mai e bună. Dacă ai timp, treci varianta corectă: "panglicii". De asemeni, fă ceva cu acordul dintre subiectul multiplu și predicat. Când avem un subiect multiplu, folosim ca predicat un verb la plural. Hai, că poți!”, a mai scris Patrick André de Hillerin.

Nu este primul oficial care se încurcă de cuvântul „panglică”. Valentin Popa, ministrul Educației, a făcut o greșeală similară. „Am remarcat la începutul ședinței și în discuțiile publice că am fost foarte, foarte batjocorit pentru că am folosit cuvântul pamblică. E posibil ca cea mai mare parte a bucureștenilor să nu cunoască faptul că mai mult de 50% din comunitățile din Moldova folosesc cuvântul pamblică. Am folosit cuvântul pamblică întotdeauna, toată viața mea, este un cuvânt din dicționar, un regionalism”, a explicat Valentin Popa în 2018.

