Ciolacu: PSD susține necesitatea creșterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie

Marcel Ciolacu a transmis că adoptarea de către Parlamentul European a Directivei privind salariul minim european este un motiv în plus pentru care PSD susţine necesitatea creşterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie.

„Adoptarea de către Parlamentul European a Directivei privind salariul minim european, proiect susținut intens de PSD, este o mare victorie pentru toți acei oameni care muncesc din greu și care, în ultima perioadă, au fost cei mai afectați de criza economică și de cea de pe piața energiei.

Totodată, este un motiv în plus pentru care PSD susține necesitatea creșterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie (inclusiv prin scutirea de taxe și contribuții a 200 de lei), propunere cu care va merge în Coaliție”, a transmis, miercuri, Marcel Ciolacu, președintele PSD.

„Este extrem de clar acum că trebuie să creștem salariul minim. Asta spune și UE, nu doar PSD!”, a spus Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților.

Citește și...

Marcel Ciolacu: Salut măsurile propuse de Ursula von der Leyen!

Amintim că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a salutat măsurile propuse, miercuri, 14 septembrie, de şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Salut măsurile propuse astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen! Într-o perioadă de criză, cei care au făcut profituri excepționale trebuie să fie solidari cu cei care suferă. Asta am susținut și noi, atunci când am propus atât taxa de solidaritate asupra profitului excepțional al companiilor din energie, cât și necesitatea introducerii unei reglementări a prețurilor care să pună capăt haosului speculativ din piața energiei. Sunt singurele măsuri corecte pentru a ține sub control inflația și creșterea prețurilor. De aceea, îmi doresc ca acestea să fie implementate cât mai repede pentru a avea garanția protejării reale a economiei și a locurilor de muncă, dar și a puterii de cumpărare a populației”, a scris Marcel Ciolacu, președintele PSD, miercuri, pe contul său de Facebook.

„Nu mă aștept ca cei care au criticat aceste măsuri, atunci când au fost propuse de PSD, să aibă bunul-simț să tacă acum, când ele devin o certitudine la nivel european. Sper doar să nu-i ia amețeala când se vor roti cu 180 de grade și vor lăuda tocmai ceea ce criticau ieri”, a conchis Marcel Ciolacu, președintele PSD.

UE va propune măsuri de plafonare a veniturilor producătorilor de energie electrică care au costuri scăzute şi va forţa companiile care vând combustibili fosili să împartă profiturile pe care le fac de pe urma creşterii preţurilor energiei, a anunţat preşedintele Comisiei Europene, în cadrul discursului privind starea UE susţinut în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

„În această perioadă este greşit să primeşti profituri şi venituri extraordinare record beneficiind de pe urma războiului şi pe spatele consumatorilor noştri. În această perioadă, profiturile trebuie împărţite şi canalizate către cei care au cea mai mare nevoie", a declarat Ursula von der Leyen.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News