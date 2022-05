Cine este Nina Wennerstrom, noul manager al Simonei Halep. O înlocuieşte pe Virginia Ruzici

“A fost o călătorie fantastică.

Aş vrea să îi mulţumesc Virginiei Ruzici pentru dăruirea nesfârşită de care mi-a dat dovadă nu doar mie ca sportivă, ci şi ca prietenă apropiată. Au fost 14 ani fantastici de experienţă împreună şi o reală încântare să colaborez cu ea. Voi preţui mereu prietenia noastră.

Acum, aş vrea să primesc un nou membru în echipa mea. Sunt încântată să anunţ că voi colabora cy Nina Wennerstrom şi echipa Wesport – Sport Management”, a scris Halep pe Facebook după Roland Garros.

Wennerstrom a reacţionat rapid

”Bine ai venit la We Sport, Simona. Este o adevărată onoară să reprezinți un atlet și o persoană cu valorile și etica ta. Ne inspiri pe mulți dintre noi să dăm tot ce avem mai bun în fiecare zi. Două titurl de Grand Slams (Wimbledon și Roland Garros), 23 de titluri WTA și numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni. Asta spune multe.

Să experimentez acum pasiunea ta, impulsul și munca grea pentru a deveni mai bună, mă motivează să mă perfecționez, să lupt și să mă dezvolt atunci când continui să reprezint sportivi de talie mondială și să construiesc”, a fost mesajul lui Nina Wennerstrom, conform Digisport.ro.

Cine este Nina Wennerstrom

Nina Wennerstrom a jucat tenis, dar cea mai bun clasare a carierei a fost locul 634 WTA, în 2001. Ea este licenţiată la Stockholm School of Economics şi are doi copii.

S-a retras din activitate în 2003 şi a fondat compania We Sport Agency. De asemenea, ea s-a ocupat şi de lansarea Academiei Patrick Mouratoglou, deţinută de actualul antrenor al Simonei Halep.

Bogdan Stelea, despre căderea Simonei Halep

„O cunosc destul de bine. După discuțiile pe care le-am avut, cam intuiesc ce se întâmplă cu ea. Din ce văd în ultimele meciuri, este o luptă crâncenă de a încerca să vină cel puțin în primele 10. Asta văd eu. Ce se vorbește acum, că are lovituri slabe, de începătoare, e din cauza presiunii pe care și-o pune singură.

Ar putea să ajungă din nou în Top 10, dar trebuie să accepte că pot exista meciuri în care o poate bate oricine. Cât timp nu acceptă asta, nu o să iasă de aici. Trebuie să învețe să sufere de o anumită manieră”, a declarat Bogdan Stelea, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Simona Halep, rezultate slabe în 2022. Patrick Mouratoglou şi-a cerut scuze

"Întotdeauna am fost mândru de succesele reuşite cu jucătorii mei, dar trebuie să accept şi când nu fac o treabă suficient de bună. Rezultatele pe care le-am avut în ultima lună la Madrid, Roma şi Roland Garros sunt insuficiente pentru cineva de calibrul Simonei Halep şi îmi asum responsabilitatea pentru ele", a transmis Mouratoglou într-un mesaj postat pe Instagram.



"Ea este foarte dedicată, motivată şi dă totul la fiecare minge. Este o campioană - palmaresul său vorbeşte de la sine. Aştept mai multe de la mine şi vreau să îmi cer scuze faţă de fanii ei, care au susţinut-o tot timpul", a subliniat tehnicianul.



Halep a replicat imediat cu un comentariu la fotografia care îi arată pe cei doi la antrenament:" Cum arată şi imaginea, o echipă este formată din cel puţin doi oameni. Am dat tot ce am putut în fiecare zi, dar nu am fost suficienţi de buni până acum! Sunt pregătită pentru mai mult @patrickmouratoglou".

