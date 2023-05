"Cine a scris tâmpenia asta de replică?". Lia Bugnar, scenarista serialului Clanul, rolul Silviei, în sezonul 3: Avem în comun faptul că ea l-a iubit foarte tare pe Costoiu

"Silvia e o femeie foarte bine ancorată în realitate, știe să-și aleagă luptele. Costoiu e iubirea ei din tinerețe și, de fapt, singura mare iubire. Lângă ea, Costoiu e schimbat, își lasă vulnerabilitatea la vedere, umorul, sensibilitatea. Nu știu cât se vor bucura iubitorii serialului să-l vadă și așa, dar e dreptul lui să fie și om, nu numai comisar", a spus Lia Bugnar pentru ciao.ro.

Cum a ajuns să joace în Clanul

"Cine a scris tâmpenia asta de replică?”.

"Și eu, și Anghel am avut câteva opțiuni pe care le-am pus pe o listuță, dar în cele din urmă s-a ajuns în situația de față. Nu dau detalii, deși poate abia astea ar fi interesante. Oricum, eu scriu "cu voce tare", probez replicile în timp ce le înșir pe laptop. La filmare, m-am trezit de câteva ori zicând: "Cine a scris tâmpenia asta de replică?”.

Îmi venea să modific, să spun altfel decât era scris, după care mi-am dat seama că vorbele sunt în regulă, eram doar panicată că mă vedeam în povestea care de atâta vreme pentru mine e doar sub formă de litere, pe ecranul computerului. Dintr-o dată devenise totul concret și nu eram pregătită pentru asta, m-a luat prin surprindere. Când scriu nu mă gândesc că eu va trebui să spun vorbele alea. Din fericire. Pentru că, dacă m-aș gândi, probabil că n-aș mai fi în stare să scriu cinstit", a spus actrița.

Vezi și: "Este un agramat, o canalie". George Ivașcu "dă din casă" despre serialul Clanul: "Va veni regizor, în următorul sezon"

Ce are în comun cu Silvia, personajul ei: "Ea l-a iubit foarte tare pe Costoiu"

"Cred că avem în comun faptul că ea l-a iubit foarte tare pe Costoiu (nu știm dacă nu-l mai iubește încă, eu tind să cred că da) și că mie-mi place de vreo 30 de ani încoace de Șerban Pavlu. Umorul lui Șerban Pavlu e unic, ascuțit și prezent în orice situație, fie dramă sau comedie a vieții. Nu am mai întâlnit pe nimeni care să mă facă să râd așa cum o face Pavlu. Și m-am gândit eu că și Silvia tot de-asta l-a iubit. E plăcut să fii în preajma unui om care găsește hohotul de râs în orice", a spus Lia Bugnar.

Citește și:



Clanul, ce nu s-a văzut la tv: Bătaia de pe platourile de filmare. Denis Hanganu: Au rămas și daune, în urma înfruntării noastre

Actorul Denis Hanganu, cel care joacă rolul lui Tudor Achim în serialul Clanul, a vorbit despre bătaia dintre acesta și David Pribeagu, jucat de Marian Olteanu. Ultimul episod din sezonul 2 a fost difuzat duminică, 15 mai, la PRO TV.

"Pentru mine, secvența de luptă din episodul 13 a reprezentat o surpriză totală pentru că vă mărturisesc sincer, atunci când am citit scenariul prima dată am fost total surprins că Tudor va trebui să piardă lupta. Ulterior, însă, am înțeles motivul pentru care face asta și anume grija de a proteja hârtia pe care se află o informație cheie pentru el, chiar și cu riscul de a se lăsa bătut.

În altă ordine de idei, este deja o plăcere să filmez scene de acțiune de genul acesta. Asta a fost a 5-a luptă importantă din parcursul lui Tudor Achim. Mulțumesc pe calea asta colegilor scenariști că îmi oferă secvențe de o asemenea dinamică și tensiune. Fac o treabă minunată." Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News