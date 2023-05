Chocolate Saga, primul festival al ciocolatei. Cea mai bună pralină din lume cu gust românesc. Ingredientele care o fac irezistibilă

Câștigătoarea premiului “Cea mai bună pralină din lume”, la Trofeul Mondial de Ciocolaterie, Gelaterie și Patiserie de la Milano, este o pralină românească: Pralina cu cătină, realizată de Carmela Dragomir.

„În 2019, înainte de pandemie am fost invitată la Trofeul Mondial de Ciocolaterie, Gelaterie și Patiserie de la Milano. Niciodată nu te duci de unul singur, ci îți faci o echipă. Am luat trei tineri cu mine, care voiau să câștige și care voiau să fie alături de mine și să ajungă sus pe podium - Alexandru Chitic, Erica și Corina, toți tineri.

Ne-am dorit să promovăm produse din România. Aveam niște cătină în congelator și am zis să încercăm cu cătină. Am creat o pralină cu jeleu de cătină, un mix de ciocolată neagră cu lapte, foarte multe condimente - scorțișoară, anason stelat, vanilie, șofran și praline de alune.

A doua pralină a fost cu piper roz și un ganache de ciocolată neagră cu portocală. Am fost căpitanul echipei. Ne-am pregătit, am muncit, dar a fost o pregătire destul de dură. Nu trebuia să facem doar praline. Trebuia să facem trei piese artistice de 1,80 metri fiecare. Fiecare piesă trebuia să fie făcută din altceva - una din ciocolată, una din zahăr topit și cealaltă din pastiaj. Trebuia să facem patru torturi moderne și 25 de monoporții de înghețată.

În momentul în care am ajuns în competiție am câștigat cea mai bună echipă din lume, nu doar cea mai bună pralină din lume, pentru că am terminat cu 20 de minute înaintea tuturor echipelor. Din păcate, în timpul concursului s-a spart o piesă de ciocolată. Acest lucru ne-a descalificat și nu am mai putut urca pe podium. Inclusiv președintele juriului a plâns pentru noi”, a spus Carmela Dragomir.

Chef Ștefan Niță, unul dintre pionierii deliciilor vegane, a vorbit despre cum se face, de fapt, ciocolata.

„Este o diferență mare între producător și ciocolatier. Ciocolatierul ia ciocolată de la un producător și face minuni cu ea. Producătorul se chinuie să ofere o anumită puritate, o anumită concentrație și toată povestea din spate. Există câțiva producători mari care iau majoritatea boabelor de cacao - le procesează sub formă de masă de cacao, unt de cacao și pudră de cacao. Aceste 3 sortimente se extrag din fruct. Ele se duc către industrie. Se topește masa de cacao, untul de cacao, adaugă zahăr și fac produsele lor”, a precizat Ștefan Niță.

Peste 30 expozanți din domeniul ciocolatei, de la producători autohtoni de ciocolată premium, la producători de cosmetice pe bază de cacao, înghețată artizanală și vinuri sunt prezenți între 26-28 mai, la Chocolate Saga, strada Ion Ghica nr. 13, în Centrul Vechi din București.

Statui din ciocolată, demonstrații spectaculoase în direct, cum se fac bomboanele, cea mai bună pralină din lume premiată internațional, delicii vegane și fără zahăr, cosmetice din cacao - toate într-un festival al boabelor de cacao: Chcocolate Saga Festival.

Știați că?

Cea mai bună pralină din lume este una 100% românească?

Ea a fost creata de Carmela Dragomir, conține cătină din România și a câștigat acest premiu la Milano, concurând cu cele mai celebre țări specialiste în ciocolată din lume.

Exista o cramă în România, veche de peste 160 de ani, care arată exact ca în Toscana?

Crama de Piatră, care cultivă struguri la cea mai mare altitudine din țară și încă produce vinuri prin metoda autohtonă, 100% netehnologizata.

Ciocolata caldă, preparată corect, dă mai multă energie și pe o perioadă mai lungă decât cafeaua?

Chef Stefan Niță, autorul conceptului RA.I, va demonstra și explica procedeul.

Din ciocolată se pot face atât cele mai delicioase gustări, cât și cele mai sănătoase…produse cosmetice?

De la săpun la creme de față și corp, Theobroma Secret Cacao a facut o artă din cunoașterea proprietăților secrete ale boabelor de cacao pentru corp.

Înghețata artizanală nu este doar sănătoasă, ci poate avea și ingrediente neașteptate, precum sare, ghimbir, anason sau chimen?

Vlad Iliescu de la Vice Cream face demonstrații.

Un studiu din 2004 realizat la Londra a constatat că 70% dintre oameni și-ar dezvălui parolele în schimbul unei tablete de ciocolată?

Deși ciocolata nu este un afrodisiac, așa cum credeau aztecii, conține fenil etilamină (PEA), o substanță naturală care stimulează aceeași reacție în organism ca și îndrăgostirea?

Cele 3 zile de târg vor include, pe lângă expoziția cu vânzare, 10 demonstrații live făcute de unii dintre cei mai mari maeștri ciocolatieri din România, ce vor delecta vizitatorii târgului cu statui din ciocolată, praline delicioase și decorațiuni din ciocolată maleabilă.

Delicii fără zahăr și vegane

Corinne Chocolat este unul dintre expozanții care aduc la Chocolate Saga tablete și praline de ciocolata 100% naturale, îndulcite cu green sugar exclusiv sau în combinatie cu miere sau zahăr de cocos, toate sortimentele fiind fără lapte, fără gluten și fără zahăr alb.

Chef Stefan Niță, unul dintre pionierii deliciilor vegane și cu o experiență de rang internațional la capitolul “arome naturale”, aduce la Chocolate Saga noul său concept – RA.I by Chef Stefan Niță. Tot el va avea un atelier la care, pentru deliciul vizitatorilor, va pregăti o minunată băutură pe bază de boabe de cacao și va explica beneficiile acestora pentru sănătate și cum putem păstra gustul natural și nutrientii unui desert vegan.

Sweeteria, primul laborator de dulciuri fără zahăr din România, a dezvoltat în ultimii 7 ani o gamă largă de produse fără compromisuri - adică fără aditivi, fără conservanți, fără coloranți artificiali, înlocuind zahărul cu îndulcitori naturali. Tot ei au primit premiul de excelență în design, ambalajele lor fiind apreciate la Tokyo - fiind aleși dintre cei 307 participanți din 46 țări.

Înghețată artizanală și vinuri autohtone

Pe lângă producătorii de ciocolată, organizatorii Chocolate Saga au adus și producători din industrii complementare – înghețata artizanală (Vice Cream, Delicii Libaneze) și o cramă autohtonă de vinuri – Crama de Piatră. Ambele, pe lângă vânzarea propriu-zisă în cardul târgului, vor organiza degustări și povesti despre vinuri, ajutându-ne să alegem combinațiile perfecte de vin cu ciocolata pentru o experienta senzorială desăvârșită.

Cafea la rang de artă

Una dintre cele mai înfloritoare industrii din ultimii ani va fi prezentă și la târgul de ciocolată din acest weekend. Astfel, 3 expozanți pasionați de savoarea boabelor de cafea vor completa portofoliul târgului cu diverse sortimente de cafea, de la cafea verde (Ethnic Plantation) la cafea cu poveste (Boiler Coffe-Shop).

Cea mai bună pralină din lume vine la Chocolate Saga Festival

Câștigătoarea premiului “Cea mai bună pralină din lume”, la Trofeul Mondial de Ciocolaterie, Gelaterie și Patiserie de la Milano, în competiție cu Franța, Italia și Belgia, este o pralină românească: Pralina cu cătină, by Carmela Dragomir. Mândrie națională, dar și business care a depășit demult 4 milioane de euro, produsele Delice sunt prezente în acest weekend la festivalul din Centrul Vechi.

Cosmetice pe bază de cacao

Théobroma Secret Cacao este o marcă de produse cosmetice care își extrage eficacitatea din proprietățile extraordinare ale fructului de cacao organic. Combinând cunoașterea profundă a acestui ingredient magic cu un angajament de neclintit pentru calitate, Théobroma Secret Cacao redefinește frumusețea naturală, îngrijirea pielii și luxul, într-un mod pur și autentic. Toate produsele Théobroma sunt vegane, netestate pe animale și compuse din până la 99% ingrediente naturale, garantând astfel un nivel superior de calitate și respect pentru natură.

Demonstrațiile maeștrilor ciocolatieri vor include:

Vera Maxim (Poem Chocolat) și Flavian Dobre (Academia Flavian Dobre) ne construi live statui din ciocolata vineri și duminica

Florentina Ghilencea (Micul Pariser) și Carmela Dragomir (Delice&Dulcelle) ne vor introduce în tainele macarons și ganache

Belacolade, partenerul oficial al festivalului, va face live, sambata și duminica, drajeuri de ciocolata

Chef Stefan Nita aduce la Chocolate Saga experienta sa internationala printr-un ceremonial de cacao, pregatindu-ne o bautura din cacao care sa pastreze toate proprietatile benefice ale boabei de cacao pentru organismul uman

Rodica Bunea (Academia de arta dulce) va face un atelier de figurine decor din ciocolata modelabila și pasta de zahăr

Bianca Catana (Five Graces Chocolate House) va face un ou de ciocolata cu fistic

Aura Tobescu (Chocolatist) ne va delecta cu delicioasele praline de ciocolata, iar Vlad Niculescu (Boem Atelier) ne va delecta cu praline cu caramel lime

Bonus, Finaqua va aduce sistemul de alcalinizare a apei în cadrul Choclate Saga pe care il vor prezenta publicului vineri, de la ora 16:00.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News