Chirieac: Singura declarație posibilă pe care o putea face Iohannis. Un boicot se întoarcea împotriva României în organismele europene

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, că singura cale în a rezolva problema aderării României la Schengen este diplomaţia. „Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie: cu diplomaţie”, a subliniat președintele. „Orice altceva, după părerea mea, este exclus. Am auzit nenumărate opinii şi sfaturi. Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autorităţilor publice. Nu aşa se tratează astfel de probleme”, a declarat Klaus Iohannis.

Chirieac: Un boicot asumat oficial se întoarcea clar împotriva României

„Este singura declarație posibilă pe care o putea face șeful statului român, fiindcă un boicot asumat oficial se întoarcea clar împotriva României în organismele europene”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, adăugând: „Și puteam fi acuzați, chiar trași la răspundere. Așa funcționează dreptul european. Votul nedrept al Austriei nu poate fi sancționat, dar un boicot asupra unui stat membru poate fi sancționat.”

„Deci, din acest punct de vedere, președintele Klaus Iohannis a făcut exact ceea ce trebuia. Instituțiile statului, autoritățile publice nu vor boicota Austria”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri după-amiază, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

„Faptul că cetățenii s-au simțit atât de jigniți, încât boicotează companiile austriece, aceasta este problema privată a cetățenilor sau a companiilor private. Faptul că, așa cum am văzut marți, companii cu management autonom, pentru binele companiilor lor și pentru a apăra banii cetățenilor, hotărăsc să-și retragă sume de la firmele austriece, să le plaseze în bănci românești, ține nu de ministrul Transporturilor, ci de bunul management al companiilor respective. L-ați ascultat ieri și pe ministrul Sorin Grindeanu, într-o declarație corectă pe care a făcut-o. Deci, ce spune, azi, Klaus Iohannis este declarația martor. (...) A spus clar președintele Iohannis că nu este nicio problemă și că totul se rezolvă diplomatic”, a subliniat Bogdan Chirieac.

Chirieac: Nu mă aștept la lucruri mari, dar această declarație a președintelui era necesară

De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că va ridica tema aderării României la spaţiul Schengen în Consiliul European. Întrebat cu ce mandat și cu ce puncte principale merge președintele la aceste discuții, Bogdan Chirieac a răspuns astfel: „Nu am nicio așteptare în privința României. În plus, președintele Iohannis nu are când să-și facă o relație funcțională cu cancelarul Nehammer. Cu toată dragostea, Austria nu a fost singură în acest demers nedrept pe care l-a îndeplinit.”

„Deci, nu mă aștept la lucruri mari, dar această declarație a președintelui era necesară, fiindcă altfel România putea să aibă în plus de suferit fiindcă impune boicot și sancțiuni unui stat membru al Uniunii Europene”, a conchis analistul Bogdan Chirieac.

Amintim că preşedintele Klaus Iohannis este prezent, miercuri, la Summitul Uniunea Europeană - Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est, iar joi va fi prezent la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Administraţia Prezidenţială a menționat într-un comunicat că reuniunea marchează 45 de ani de dialog între Uniunea Europeană şi ASEAN şi este primul Summit UE – ASEAN la care participă, alături de reprezentanţii instituţiilor europene, şi cei 27 de lideri ai Uniunii Europene, marcând astfel o premieră. De precizat că reuniunea va oferi liderilor UE şi ASEAN oportunitatea de a aborda problemele regionale şi globale de actualitate, inclusiv provocările legate de securitate, precum şi de a identifica, la nivel concret, proiecte de interes comun în domenii precum comerţ, schimbări climatice, biodiversitate, conectivitate, agendă digitală şi securitate alimentară.

