Chirieac: Ne gândim să închidem contul de la banca austriacă. Ne este teamă efectiv / video

În contextul actual, după ce Austria s-a opus ca România să adere la Schengen, Bogdan Chirieac a zis că grupul nostru de presă se gândește să închidă contul bancar pentru a se îndrepta către altă bancă - fie una cu capital românesc, fie una cu capital străin.

„Grupul nostru de presă - DC Media Group - își derulează finanțele prin una dintre băncile austriece. Niciodată nu am avut vreun curs preferențial sau nu am observat mai multă grijă din partea băncii față de client. Am fost tratat cu un fel de „dispreț suveran”, dar am zis: „asta e, suntem obișnuiți cu servicii mai proaste pentru că suntem în România”.

Acum cerem oferte să ne mutăm la altă bancă, fie că are capital românesc, fie că are capital străin. Nu avem nimic cu capitalul străin. Nu asta este problema. Ne gândim să închidem acolo conturile pentru că ne este teamă că băncile din România, cu capital austriac, ar putea să aibă probleme și nu vrem să începem să ne rugăm să primim salariile noastre și ale colegilor noștri. Nu știm ce se întâmplă și avem această temere. Suntem în contact cu Direcția Financiară, cu zona de contabilitate. Sunt oameni care au început să-și retragă economiile de la băncile austriece și, probabil, rămân doar cu creditele acolo. Și ne este teamă efectiv!”, a zis Bogdan Chirieac la DC News și DC News TV, în emisiunea „Deferiți mass-media”.

Băncile austriece reacționează la boicotul românilor.

BCR a transmis că doar 11 persoane fizice și o companie și-au închis conturile. Această bancă are 2,8 milioane de clienți persoane fizice. În orice caz, reprezentanții BCR au mai transmis că boicotul nu este o măsură înțeleaptă, dovadă că deși spun că doar 11 persoane fizice și o companie și-au închis conturile, nu sunt foarte „comozi” cu protestul românilor după ce Austria s-a opus aderării României în Schengen. Citiți aici continuarea articolului: https://www.dcnews.ro/bcr-da-dovada-de-sfidare-dupa-boicotul-romanilor-nu-poti-sa-ai-o-asemenea-reactie-cand-esti-o-banca-atat-de-mare_899013.html

