Analistul Bogdan Chirieac vine cu o întrebare cheie după noul atac asupra Mirelei Vaida. În plus, se întreabă şi ce s-ar fi putut întâmpla dacă agresoarea ar fi avut, în loc de pietre, un cuţit.

Agresoarea Mirelei Vaida a venit din nou la sediul Antena 1, pornită pe scandal. Aceasta a aruncat cu pietre într-un geam, pe care l-a şi spart şi a făcut noi ameninţări. Mirela Vaida s-a arătat extrem de indignată de faptul că autorităţile nu au luat măsuri clare după primul atac, când agresoarea a aruncat cu o piatră spre Mirela Vaida chiar în studioul Acces Direct.

"Eu am o întrebare simplă. De ce mai este pe stradă acest pericol public? Am toată dragostea şi înţelegerea pentru doamna respectivă, că are probleme psihice. Dar de ce mai este pe stradă? S-a spus că nu e un eşec al statului. Nu, e un eşec al nostru că ne-am născut în România! Aici sunt de acord", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

"Comunicatul Poliţiei Capitalei spune foarte clar că acest caz a fost prezentat instanţei, iar instanţa urmează să facă acele proceduri extrem de stufoase pentru internarea nevoluntară a unei persoane!", a declarat. în replică, comisarul Dan Antonescu.

"Dar de ce este pe stradă? Eu înţeleg că poate postul de televiziune respectiv nu este pe placul tuturor magistraţilor. Poate nici România TV nu e pe placul tuturor magistraţilor. Asta e viaţa! Dar când Excelenţa Sa, domnul procuror, spune că ditamai cataroiul nu pune viaţa în pericol... Cum adică tentativă de omor? Cum adică tentativă de omor, dacă vin cu un bolovan de 3 kg să îţi dau în cap? Pentru mine cazul s-a încheiat acolo. Spune că nu sunt dovezi! Cum adică? Dovezile le-a văzut o ţară întreagă, sunt ca alegerile de la Sectorul 1, despre ce vorbim..." a mai spus Bogdan Chirieac.

"Ce se întâmpla dacă avea un cuţit"

"Ca să fie totul foarte clar, noi am văzut în România abuzuri inimaginabile, fără legătură cu boala psihică a cuiva, în timpul războiului româno-român. Chestiunea cu boala psihică era o justificare în comunism pentru occidentul deschis, democratic, pentru eliminarea disidenţilor. Nu se mai pune problema de aşa ceva. Aşa că mă întreb, pentru procurorul luminat care a lăsat-o în libertate, nu la spital cum e acum, dacă doamna venea cu un cuţit şi Mirela Vaida nu era atât de bine păzită, atunci procurorul avea vreo problemă? Dacă femeia o omora pe doamna Vaida. Ne întoarcem la cazul Caracal, unde procurorul hashtag a aşteptat până la 6 dimineaţa, să nu îl deranjeze pe criminalul de acolo. Cum se întâmplă lucrurile astea?", a mai spus Bogdan Chirieac.

Mirela Vaida, sfidată de procuror

"Ăsta nu e finalul. Finalul ar fi dacă ea ar fi luată și internată undeva sau dacă procurorii ar înțelege că asta chiar este o amenințare. Tot timpul spune că i-am furat banii, ba că-mi ia capul, ba că-mi taie gâtul. Astea sunt amenințări! Nu se sesizează nimeni?!

Procurorul a întors dosarul și a spus: "Hai, domne, e distrugere! Doar pentru distrugere!" A zis că bolovanul nu-mi nimerea mie capul! "Doamnă, doamnă, haideți, ce vreți?" Eu cred că procurorul zice: Vă victimizați cam mult! Adică, pe bune, femeia a intrat și ea și a dat un bolovan, așa și?! V-a nimeni? Nu! Hai, pa! Hai că am altă treabă!

Nu e reținută nici măcar pentru amenințare. Eu am cerut pentru tentativă de omor!

Au evacuat-o din spital, cu acte! Îi întreb și eu pe cei de la Spitalul Obregia, dacă ne poate cineva un comunicat oficial. Cum anume ați externat-o pe această femeie, că e veche la dvs, o cunoașteți. De ce o externați?", a declarat Mirela Vaida.

Acest articol reprezintă o opinie.