Chiricheş, în echipa celor mai slabi jucători din Serie A, în ultima etapă

Vlad Chiricheş, fundaşul echipei Sassuolo, a fost inclus de site-ul calciomercato.com în echipa celor mai slabi jucători din etapa a 11-a campionatului de fotbal al Italiei, pentru evoluţia sa din meciul de acasă cu Empoli, pierdut cu 1-2.



Chiricheş, notat cu 5 de site-ul citat, a fost integralist în această partidă, ce a venit la câteva zile după succesul de prestigiu de pe terenul lui Juventus Torino (2-1), meci în care fusese folosit din minutul 86.



Site-ul remarcă greşelile făcute de internaţionalul român în faţa lui Liam Henderson şi Patrick Cutrone: "Piratul Vlad, expert să tragă câte un pui de somn. Face ca pasa cu exteriorul a lui Henderson să pară o pasă filtrantă a lui Modric, iar Cutrone un Benzema."



Chiricheş l-a faultat în careu pe Cutrone, penalty-ul fiind transformat de Andrea Pinamonti.



Echipa celor mai slabi jucători din etapa a 11-a, alcătuită de calciomercato.com, este alcătuită din: Rui Patricio (AS Roma, nota 5) - Rick Karsdorp (AS Roma, 5), Vlad Chiricheş (Sassuolo, 5), Kalidou Koulibaly (Napoli, 4,5), Riccardo Gagliolo (Salernitana, 5) - Theo Hernandez (AC Milan, 5), Arthur (Juventus, 4,5), Adrien Rabiot (Juventus, 4). Emmanuel Gyasi (Spezia, 4) - Tammy Abraham (AS Roma, 4,5), Henrih Mhitarian (AS Roma, 4,5). Antrenor: Massimiliano Allegri (Juventus, 4).



TuttoMercatoWeb l-a notat tot cu 5 pe Chiricheş pentru evoluţia din weekend, transmite Agerpres.

***

În altă ordine de idei, anunţăm că fiul lui Bogdan Lobonţ a semnat primul său contract de profesionist cu Rapid. Andrei Lobonţ, fiul fostului portar al echipei naţionale de fotbal, Bogdan Lobonţ, a semnat primul contract de jucător profesionist cu clubul Rapid, a anunţat, marţi, gruparea giuleşteană.



"Andrei, fiul lui Bogdan Lobonţ, este unul dintre tinerii de mare perspectivă de la Centrul de Performanţă al Rapidului. 'Lobby' are 18 ani, iar principalele sale calităţi sunt forţa, viteza şi controlul balonului. Mult succes, Lobby!", a anunţat FC Rapid.



Jucător care evoluează pe postul de fundaş, Andrei Lobonţ poartă banderola de căpitan al echipei U19 a Rapidului, iar recent a fost chemat de Vali Negru la antrenamentele echipei a doua a clubului giuleştean.