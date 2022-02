Chelsea Londra, prima echipă din Europa arbitrată de roboți la Campionatul Mondial al Cluburilor

Chelsea Londra va fi prima echipă din Europa care va fi arbitrată de roboți. FIFA va testa un sistem de arbitraj de ultimă generație la Campionatul Mondial al Cluburilor din Emiratele Arabe Unite.

Roboții vor lua decizii legate de offside, poziția unui jucător fiind evaluată de 50 de ori pe secundă, ceea ce va duce la eliminarea, într-o proporție de 90 la sută, a pozițiilor afară din joc.

Sistemul, care presupune folosirea a 12 camere instalate pe acoperișul arenei, a mai fost folosit și la Cupa Arabă FIFA, la sfârșitul anului trecut, fiind un succes al științei fotbalistice. Astfel, când mingea este în joc, un software trimite în timp real un semnal către VAR. Un asistent al acestui sistem procesează datele despre offside și-l ajută pe arbitrul de centru să stabilească dacă jucătorul considerat a fi în offside influențează jocul, astfel încât să poată valida și confirma rapid decizia.

Chelsea Londra, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor va juca la Campionatul Mondial al Cluburilor începând cu faza semifinalelor, pe 9 februarie. “Aristocrații” au mai participat la această competiție în 2012, atunci când au pierdut finala în fața formației braziliane Corinthians, scor 0-1, scrie Publika.

Atacantul polonez Robert Lewandowski, golgheterul echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2021, luni seara, în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, organizată la Zurich de Federaţia Internaţională de Fotbal, transmite AFP.

Lewandowski (33 ani) a mai făcut uitată decepţia pentru faptul că nu i-a fost acordat Balonul de Aur (l-a câştigat Lionel Messi, n. red.) pentru evoluţia sa de anul trecut, câştigând pentru al doilea an consecutiv trofeul oferit de FIFA.

Căpitanul naţionalei Poloniei, cu 48 de puncte, i-a devansat în clasamentul trofeului The Best FIFA pe Messi (Paris SG, ex-FC Barcelona), 44 puncte, şi pe egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), 39 puncte.

Lewandowski a avut un an 2021 magnific, câştigând titlul în Bundesliga cu Bayern şi Supercopa Germaniei, încheind cu 43 de goluri marcate, performanţă cu care a doborât recordul legendarului Gerd Muller (41). Pentru distincţia The Best FIFA au votat selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, jurnalişti, precum şi suporteri din întreaga lume.

Sunt foarte fericit şi onorat să câştig acest trofeu. Mă simt foarte mândru. Acest trofeu aparţine şi colegilor mei, antrenorilor mei, pentru că împreună muncim pentru a câştiga meciuri şi trofee, a declarat Lewandowski după acordarea premiului, potrivit Agerpres (citește continuarea AICI).

