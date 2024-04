Cetățuia Brașovului își va redeschide porțile în Săptămâna Luminată. Coborârea Junilor în Cetate, o tradiție autentică

Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, obiectivul este ca Cetățuia să fie accesibilă publicului chiar în Săptămâna Luminată, de Paște.

"Avem de executat o serie de lucrări de punere în siguranță în următoarele două săptămâni", a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brașov, Sorin Toarcea. "Obiectivul nostru este ca în săptămâna care precede coborârea Junilor în Cetate, să deschidem porțile, astfel încât vizitatorii brașoveni și turiștii să poată intra în Cetățuie", a mai adăugat acesta.

Coborârea Junilor în Cetate, o tradiție locală cu o istorie bogată, are loc anual în Duminica Tomii. Redeschiderea Cetățuii în preajma acestui eveniment va fi un moment special pentru întreaga comunitate brașoveană. Potrivit site-ului Primăriei Brașov, Junii Braşovului sunt constituiţi în șapte grupuri de călăreți, organizați din punct de vedere juridic în societăți cu caracter nepatrimonial și nepartizane politic, a căror misiune este păstrarea și promovarea tradițiilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi. Modul de organizare a tinerilor în instituţia „juniei” se regăseşte în mai toate satele din Transilvania, organizaţi în cete de feciori. Situaţia junelui este una de tranziţie spre o poziţionare în determinanţi sociali, umani, economici şi religioşi ai societăţii. Particularitatea Junilor din Şcheii Braşovului este, pe de o parte, pornită, la origini, din necesitatea de a se organiza în cete menite să apere proprietăţile împotriva hoţilor, având în vedere că, odinioară, cetatea Braşovului era un centru comercial, iar odată cu lăsarea întunericului, porţile cetăţii se închideau, fiind scoşi afară toţi străinii, aceştia aciuindu-se pe timpul nopţii în jurul cetăţii şi jefuind, de multe ori, gospodăriile locuitorilor, iar pe de altă parte, reprezentau şi apărau comunitatea de români, care îşi atestă vechimea şi spiritualitatea creştină.

An de an, în Şcheii Braşovului, odată cu învierea naturii şi a sărbătorilor Sfintelor Paşti, are loc o manifestare ce depăşeşte banalul unui simplu obicei, cumulând în desfăşurarea lui elemente de mit, rit, ceremonial şi magie. Evenimentul tradițional al Junilor Braşovului, cunoscut sub denumirea de „Coborârea în Cetate”, este defilarea călare pe străzile cetății Brașovului, din Duminica Tomii, manifestare unică în România.

Cetățuia a mai fost deschisă publicului în luna septembrie a anului trecut, după o perioadă de opt ani în care a fost închisă din cauza unor dispute juridice legate de dreptul de proprietate. Instanțele au decis ca monumentul să treacă în domeniul statului, fiind ulterior transferat municipiului Brașov printr-o hotărâre de guvern.

Lucrările de punere în siguranță a Cetățuii sunt esențiale pentru a asigura vizitarea sa în condiții de siguranță. Primăria Brașov este dedicată restaurării și valorificării acestui important monument istoric și cultural al orașului, oferindu-i publicului posibilitatea de a se bucura de frumusețea și panorama sa unică.

