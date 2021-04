Certificatul de vaccinare, în linie dreaptă la Bruxelles. Cláudia Monteiro de Aguiar, explicaţii: Principiul este bun. Trebuie să identificăm liniile roşii

"Scopul propunerii este unul pozitiv, pentru că vrem ca oamenii să înceapă să călătorească din nou într-un mod sigur, într-un mod non-discriminatoriu, de aceea am solicitat ca acest Certificat să nu includă nici o prevedere discriminatorie în ceea ce privește implementarea. Vrem să o facem într-un mod corect, dar este o situație complexă. Oamenii sunt divizați, statele membre sunt divizate, nu doar din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al aspectelor etice. Dar scopul Certificatului este unul pozitiv.

Am avut acest raport din proprie inițiativă pe care sunt raportor pentru relansarea și recuperarea sectorului economic și pentru a susține sectorul economic într-un mod sustenabil pentru viitor și, în octombrie anul trecut când am identificat unul dintre piloni și una dintre strategii, am identificat nevoia acestui Certificat. Am văzut posibilitatea existenței acestei măsuri legislative ca fiind foarte pozitivă și acest Certificat acoperă mai multe aspecte: primul aspect, dacă acea persoană a fost vaccinată împotriva Covid. Doi, dacă acea persoană s-a testat și a primit un rezultat negativ în urma testării, un test PCR sau alt tip de test. Și trei, dacă persoana respectivă s-a recuperat după ce a avut Covid-19.

Deci introduce niște principii de bază, stabilind perioada valabilității în cazul recuperării. Dar acestea sunt cele 3 puncte pe care acest Certificat Verde pentru Vaccin le includere.

Noi la nivel european vom avea nevoie să analizăm și să votăm pentru această propunere. Nu știu dacă va fi posibil, așa cum ai spus, să fie pusă în mișcare și să fie implementată în 3 luni", a explicat europarlamentarul din Portugalia.

Iată mai jos dialogul purtat de Claudia Ţapardel cu Cláudia Monteiro de Aguiar

C. Ţapardel: Să fie adoptată pe repede-înainte ca să mă exprim așa.

Cláudia Monteiro de Aguiar: Da, să fie adoptată pe repede-înainte. Dar cred că este o modalitate bună, dacă în mod treptat oamenii încep să călătorească și au această modalitate Verde care spune 'OK, ai fost vaccinat, nu este nevoie ca atunci când vii într-un alt stat membru să stai în carantină sau să treci printr-o procedură de testare. Poți merge și călători în mod lejer'.

Așa cum ți-am spus principiul este bun. Cred că trebuie doar să identificăm liniile roșii pentru a implementa acest intrument fără nici un fel de discriminare între cetățeni, dar care poate permite libera circulație a cetățenilor într-un mod mai clar și mai armonizat.

Pentru că ceea ce am văzut la începutul acestei crize pandemice a fost că fiecare stat și-a creat propriile reguli.

C. Ţapardel: Exact.

Se cer reguli simplificate

Cláudia Monteiro de Aguiar: Deci pentru cetățeanul, pentru turistul, pentru persoana care dorește să călătorească, să treacă prin 27 de reguli diferite este foarte dificil. Și de asemenea pentru companiile care vor să își trimită angajații în diferite state membre, să ai măsuri diferite reprezintă o imensă încurcătură pentru cei care călătoresc. De aceea solicităm armonizare, reguli clare care permit oamenilor să călătorească într-un mod sigur.

C. Ţapardel: Da, sunt de acord cu tine Claudia. Și cred că este foarte important să vedem care sunt liniile roșii și, de asemenea, să-i ajutăm pe oameni să călătorească. Și cred că este de bun-simț faptul că, dacă deja ai facut vaccinul sau poți dovedi că ai făcut boala și acum ai anti-corpi, să fii scutit de interdicții la intratrea într-o țară, să fii scutit de testare și chiar să fii exceptat de la carantină, pentru că încă sunt țări care impun carantină atunci când intri pe teritoriul lor.

Așadar cred că este foarte imortant și sper ca va fi un instrument util pentru a integra din nou dreptul de a călători și libertatea de circulație la nivel UE, și de asemenea pentu a încuraja extinderea acestui instrument la nivel mondial.

Cláudia Monteiro de Aguiar: Dacă îmi dai ocazia să spun că și CE a prezentat într-un mod flexibil și cred că este bine să ai această flexibilitate deoarece depindem foarte mult de studiile științifice și de dovezile științifice. Așadar avem nevoie să înțelegem procesul de inoculare, cât timp durează. Deci acest certificat având un caracter deschis și flexibil, care-i permite să se adapteze la schimbările care s-ar putea produce pe baza cercetărilor și dovezilor științifice reprezintă un aspect pozitiv.

Nu este un document închis, nu este un pașaport închis, așa cum a fost numit. Nici măcar nu-mi place denumirea de pașaport. Deci este doar o modalitate, un instrument prin care pot fi facilitate călătoria și libera circulație.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO: