Celulele cerebrale care MOR în cazul pacienţilor cu Parkinson, identificate. Se speră la un medicament REVOLUŢIONAR

Echipa condusă de neurobiologii Tushar Kamath şi Abdulraouf Abdulraouf de la Institutul Broad a studiat celule cerebrale de la indivizi care au murit din cauza bolii Parkinson sau din cauza demenţei, şi le-au comparat cu cele ale oamenilor care nu au fost afectaţi de aceste boli.

Astfel, au găsit un grup de celule extrem de vulnerabile la degenerare, acestea fiind candidatul principal pentru intervenţia terapeutică. Studiul a făcut lumină asupra riscului genetic pentru boala Parkinson.

Parkinson este o boală neurodegenerativă progresivă, caracterizat prin mişcări necontrolabile ale corpului, probleme în vorbire şi probleme în echilibru, care se înrăutăţesc în timp. Aceasta este cauzată de afectarea celulelor nervoase care produc dopamină, o substanţă chimică care regulează starea de spirit şi mişcările corporale, scrie Science Alert.

Zeci de mii de celule, studiate. Ce s-a descoperit

Pierderea neuronilor dopaminergici din substantia nigra (substanţa neagră) a creierului este cartea de vizită a bolii Parkinson. Deşi nu toate celulele dopaminergice mor, încă nu se ştie de ce unii neuroni sunt mai vulnerabili decât alţii.

Kamath şi colegii săi au studiat aproximativ 22.000 de celule cerebrale izolate din mostre de ţesut provenite de la 10 indivizi care au murit fie din cauza Parkinson, fie din cauza demenţei, dar şi de la opt indivizi care nu au fost afectaţi de niciuna dintre boli. Astfel, au fost identificate 10 subtipuri diferite de neuroni producători de dopamină în substantia nigra, fiecare identificabil prin profilul activităţii genetice.

Un grup de neuroni a ieşit în evidenţă, însă, pentru că lipsea din creierul tuturor celor care au avut Parkinson.

Astfel, scriu cercetătorii, factorii genetici care duc la Parkinson atacă "cei mai vulnerabili neuroni".

Acum, cercetătorii cred că ar putea reprograma celule în laborabotor şi să le transforme în neuroni producători de dopamină, pentru a crea un medicament regenerativ pentru pacienţii care au Parkinson.

