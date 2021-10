Celia, însărcinată cu al doilea copil: Îmi era frică să mă bucur

Celia este însărcinată cu al doilea copil! Artista a ales să păstreze secretul până de curând, acum apropiindu-se de a cincea lună de sarcină. În trecut, Celia a pierdut două sarcini și a vrut să se asigure că totul este în regulă și că nu mai există riscuri.

De asemenea, Celia mai are două intervenții chirurgicale pe uter. Totuși, medicul i-a spus că este o mămică sănătoasă, cu o sarcină sănătoasă.

"Am avut ceva interdicții la început, având în vedere faptul că eu am mai pierdut sarcini, dar domnul doctor a spus te rog să te consideri o mămică cu o sarcină sănătoasă. Știa că mă gândesc și știe că mi-a fost teamă o perioadă și încercam să mă bucur, dar mi-era frică să mă bucur. Pierdusem deja două sarcinii. Am mai avut două intervenții pe uter.", a declarat Celia la o emisiune TV, potrivit Cancan.

În circa cinci luni de sarcină, Celia s-a îngrășat nouă kilograme. "Am pus nouă kilograme. Cu Angelo am pus 23 de kilograme și mă aștept undeva tot acolo.", a mai spus artista.

Celia mai așteaptă o confirmare până să dezvăluie sexul bebelușului. Momentan, nu a dat niciun detaliu.

VEZI ȘI: 1 din 6 cele mai grave cazuri Covid din Anglia, la femei însărcinate nevaccinate

În luna aprilie, a povestit că a avut Covid-19

Celia a povestit pe pagina sa de Facebook, în aprilie a.c., despre experiența COVID-19. Artista a fost spitalizată timp de 2 săptămâni, în Deva.

"Experiența COVID-19 a fost un coșmar pentru mine/noi. Totuși n-am cuvinte sa mulțumesc Lui Dumnezeu că a îngăduit să ne mai avem unii pe alții, să rămână și mama lângă noi. Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, cărora nu știu cum le voi putea mulțumi, însă îi voi purta în rugăciuni. Am fost internați mai bine de 2 săptămâni în Spitalul din Deva, secția Infecțioase și știu că nimic nu a fost întâmplător. Oamenii de acolo pur și simplu ne-au dat putere și ne-au șters lacrimile...", a spus, printre altele, Celia. (Știrea, AICI.)

VEZI ȘI: Celia, probleme de sănătate după COVID-19: Am dezvoltat un sindrom intestinal, nu știu exact cum o să scap de el. Virusul ăsta e foarte pervers