Cele mai bune filme și seriale de pe Netflix în luna februarie

Februarie este luna perfectă să stai în casă și să te uiți la filmele și serialele preferate de pe Netflix. Care sunt cele mai bune 7 filme de pe Netflix din luna aceasta, conform indiewire.com.

7. "Tall Girl 2”



Netflix continuă cu partea a doua a filmului „Tall Girl” cu titlul „Tall Girl 2”. După discursul ei impresionant de la bal, Jodi (Ava Michelle) nu mai este doar „fata înaltă”. Acum este populară, încrezătoare, are un prieten și tocmai a obținut rolul principal în musicalul școlii. Dar, odată cu presiunea exercitată de popularitatea proaspăt dobândită, crește și nesiguranța ei, totul în timp ce se formează noi relații, iar cele vechi sunt puse la încercare.

6. “The Addams Family”

După succesul The Addams Family din 2019, producătorii au plonjat mai adânc în povestea celei mai ciudate familii, căutând un fir narativ original care să stea la baze continuării. Astfel, în noul film de animație, îi regăsim pe toți membrii bizarului clan, cărora le dau viață aceiași actori de acum doi ani.

5. "Blackhat”



Thrillerul lui Michael Mann din 2015, „Blackhat”, cu Chris Hemsworth în rolul unui expert în tehnologie eliberat din închisoare pentru a ajuta la urmărirea criminalilor cibernetici chinezi, a fost o adevărată reușită. Thrillerul a fost scris de Morgan Davis Foehl iar co-starurile sunt Tang Wei, Viola Davis, Ritchie Coster și Holt McCallany.

4. "Texas Chainsaw Massacre”



Pe 20 august 1973, politia a fost chemata la o ferma indepartata, proprietatea lui Thomas Hewitt, fostul jupuitor de capete de la abatorul local din Tinutul Travis, Texas. In aceasta resedinta izolata au fost gasite resturile a 33 persoane macelarite - o descoperire cumplita, care a socat si ingrozit intreaga natiune. Multi inca mai considera ca acesta a fost cel mai celebru caz de omor in masa al tuturor timpurilor.

3. "Bigbug”

Un grup din suburbii ai cărui membri nu prea se suportă se trezesc blocați în casă când o revoltă a androizilor îi face pe roboții lor de apartament să îi încuie în casă pentru propria lor siguranță.

2. "The Exorcist”

Bazat pe romanul lui William Blatty din 1971, filmul combină 3 scenarii într-o temă de success. O fetiță de 12 ani este posedată de demoni și numai un exorcist o poate salva. Ea locuiește împreună cu mama ei în Georgetown, Washington și trăiește simptome ciudate, care îi pun în pericol viața. Ajutorul medical nu îi poate fi de niciun folos, singura soluție rămânând căutarea unui exorcist care să alunge demonii.

1. "The Dark Knight”

Warner Bros Pictures si Legendary Pictures prezinta Dark Knight Rises/Cavalerul Negru: Legenda Renaste, finalul epic al trilogiei semnate de Christopher Nolan.



Au trecut 8 ani de cand Batman a disparut in noapte, transformandu-se din acel moment din erou in fugar. Asumandu-si vina pentru moartea procurorului Harvey Dent, Cavalerul Negru a sacrificat totul pentru ceea ce el si Comisarul Gordon sperau ca e o cauza mai buna. Pentru un timp, minciuna a prins, criminalitatea orasului Gotham fiind zdrobita sub greutatea Actului Dent impotriva infractionalitatii.

