Cei mai buni jucatori de bowling din Europa se vor intalni la Helsinki, in perioada 1 - 11.06.2022. Romania participa cu cel mai puternic lot din ultimii zece ani.

Finlanda gazduieste anul acesta Campionatul European Masculin de Bowling, iar printre cele 25 de tari inscrise in concurs se numara si Romania.

Lotul national masculin de bowling al tarii noastre este este compus din: Romeo Gagenoiu, Catalin Gheorghe, Nicolae Gheorghe, Octavian Craciun, Victor Dumitrascu si Marius Piticariu. Toti sase sunt jucatori cu multa experienta interna si internationala, doi dintre ei reusind chiar performante notabile.

Cu 28 de titluri nationale, Romeo Gagenoiu este jucatorul roman cu cele mai multe jocuri de 300 (jocul perfect - 12 strike-uri consecutive). El a castigat anul trecut locul 1 la PBA SHOWDOWN LANETALK 2021 - un turneu organizat de Asociatia Profesionista de Bowling din America (PBA), pentru jucatori din intreaga lume, la care au participat 20.000 de iubitori ai acesui sport.

De asemenea, are in palmares un veritabil loc 5 la individual masculin, obtinut la Campionatul European din Germania 2019. Un alt sportiv remarcabil este si multiplul campion national Catalin Gheorghe, care detine mai multe titluri la dublu, trio, dar si cu echipa, precum si un important titlu de campion european la categoria 50+, obtinut in anul 2019.

Romania participa, asadar, cu o echipa extrem de ambitioasa, unita, cu un lot compact si puternic, dornic sa-si reprezinte tara la cel mai inalt nivel!

