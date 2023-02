Cehia își anunță independența față de importul de gaze naturale din Rusia

Republica Cehă nu mai depinde de gazele naturale ruseşti după ce şi-a redus radical importurile în ultimul an, de când Moscova a invadat Ucraina, informează duminică dpa.



În luna ianuarie, importurile de gaze ruseşti au scăzut la zero, a scris sâmbătă seara pe Twitter ministrul Industriei şi Comerţului, Jozef Sikela.



El nu a precizat dacă ţara este permanent independentă de gazul rusesc, a informat agenţia de presă CTK.



Republica Cehă era aproape în totalitate dependentă de gazul rusesc în ultimii ani, a spus Sikela. Dar odată ce livrările prin conducta Nordstream au fost întrerupte, Praga le-a înlocuit cu importuri prin Germania din alte surse, a adăugat el.



Republica Cehă importă acum în principal gaz din Norvegia şi gaz lichefiat din Belgia şi Ţările de Jos.



Cota importurilor din Rusia, tranzitate prin Slovacia, a scăzut la 2,2% în ultimele luni şi la zero în luna ianuarie, a precizat Jozef Sikela.



Republica Cehă este unul din cei mai hotărâţi susţinători ai Ucrainei. Praga a subliniat, de asemenea, în repetate rânduri, importanţa adoptării unor sancţiuni dure împotriva Rusiei, scrie Agerpres.

La începutul acestei luni, Cehia și-a ales și un nou președinte, în persoana lui Petr Pavel, fost general NATO. În cadrul primului său interviu în calitate de președinte, Pavel și-a exprimat suportul nelimitat față de Ucraina.

Acesta a declarat că nu ar trebui să existe 'nicio limită' pentru ajutorul militar occidental acordat Ucrainei, care se confruntă de aproape un an cu o invazie pe scară largă din partea Rusiei, şi a îndemnat aliaţii să dea dovadă de mai mult curaj.

Pavel, care a condus Comitetul militar al NATO între 2015 şi 2018, a câştigat alegerile prezidenţiale de sâmbătă şi urmează să depună jurământul la 9 martie.

În acest interviu, Petr Pavel, în vârstă de 61 de ani, a declarat că Occidentul trebuie să furnizeze Ucrainei, care luptă împotriva unei invazii ruse, toate tipurile de arme, cu excepţia celor nucleare.

'În privinţa armelor convenţionale, chiar nu văd niciun motiv pentru a se stabili limite', a spus el.

'Ucraina nu poate să lupte cu un adversar atât de dur fără blindate, fără drone, artilerie şi rachete cu rază lungă de acţiune şi, probabil, nici fără avioane supersonice', consideră generalul ceh în rezervă.

Aliaţii occidentali, între care Cehia, au furnizat Ucrainei un ajutor militar substanţial de la declanşarea invaziei ruse la 24 februarie 2022. În opinia sa, ar fi nevoie de mai mult curaj, întrucât 'unele ţări au o poziţie puţin rezervată' cu privire la livrările de arme moderne.

'Dacă vrem să adoptăm o poziţie unică, care să ne dea cele mai mari şanse de succes, ar trebui să acţionăm în mod unitar cu privire la aceste probleme', a afirmat Petr Pavel, în consonanţă cu propunerea Poloniei de a trimite avioane de luptă F-16 Ucrainei dacă această iniţiativă ar fi susţinută de NATO în ansamblul său.

'Ar trebui să furnizăm Ucrainei toate mijloacele necesare pentru a o ajuta să respingă armata rusă în afara teritoriului său prin forţe proprii', a spus preşedintele ales al Cehiei, care, la o zi după scrutin, l-a sunat pe Volodimir Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul ţării sale, scrie Agerpres.

