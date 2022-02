După ce m-a auzit la telefon vorbin despre războiul Rusia-Ucraina, mi-a zis care este cea mai mare temere a lui.

„Vorbeați despre ce se întâmplă în Ucraina, nu?”

„Da.”

„Sunt cam speriat.”

„De ce?”

„Pentru că am dat recent avans 50% pentru o garsonieră în bloc nou, iar acum... nu știu ce se va întâmpla. Or mai construi blocul?... Că e ansamblu rezidențial nou. Sau mă rog, și dacă se construiește, își va menține valoarea? Sunt așa... debusolat. Avans 50% e o sumă mare”. Aproximativ 25.000 euro.

„Nu știu, eu nu aș da unui dezvoltator imobiliar, nici pe timp de mare prosperitate, 50% avans pentru un bloc în construcție. Sunt dezvoltatori care cer doar 5-10% avans, sunt soluții mai bune”.

Aici s-a încheiat dialogul nostru. Frica românilor este perfect justificată. Pentru că și dacă nu ne atacă rușii, cu Vladimir Putin care emite pretenții, ca de exemplu retragerea forțelor NATO din România și Polonia, nu are cum să fie extraordinar de bine. Iar românii au ajuns deja să se teamă. Încă nu de tancurile lui Vladimir Putin, dar de riscul opririi investițiilor.

Și indiferent de ce se întâmplă la granițe, aveți grijă când dați avans, 50%, unui dezvoltator. Și pe timp de pace și prosperitate, au fost suficienți dezvoltatori imobiliari care au dat țeapă oamenilor, de bună-credință, și au fugit cu banii, lăsând blocul neterminat, la nivel de câteva etaje. Sau și mai rău, la nivel de fundație. Sunt și dezvoltatori care cer o sumă mult mai mică, avans 5-10%, o variantă mult mai acceptabilă atunci când cumpărați un apartament într-un bloc nou.

Cel mai bine ar fi să vă consultați cu un avocat, să studiați antecontractul împreună, pentru a decide dacă merită să dați avans 50% din valoarea locuinței.

Anumiți dezvoltatori din București nu dau dovadă de transparență atunci când construiesc un bloc.

Mai mulți cumpărători de locuințe în ansamblu rezidențiale ne-au spus că nu li se permite accesul în bloc, pe șantier, pentru a vedea cum se construiește. După ce dau mii de euro avans pentru un apartament pentru care își amanetează 30 de ani din viață cu credite la bănci, ar fi normal să li se permită accesul în șantier. Ce-i drept... nu este obligatoriu, ci doar o chestiune de normalitate.

Unii dezvoltatori imobiliari sunt deschiși și permit acest lucru. Le permit viitorilor proprietari să efectueze vizite pe șantier, sub coordonarea unor responsabili ai companiei, parte din politica de transparență a dezvoltatorului. În acest mod, viitorul proprietar poate urmări etape ale construcției și se poate decide mai ușor asupra finisajelor interioare. Doar că nu se întâmplă așa la toate ansamblurile rezidențiale, motiv pentru care ar trebui să vă întrebați ce au de ascuns cei care vă cer zeci de mii de euro pentru un apartament de două camere, dar nu vă dau voie să vedeți cum arată pereții. Dar dezvoltatorii n-au nicio problemă atâta timp cât unii români cumpără fără probleme doar văzând doar o schiță, un desen pe o hârtie.

„Mi-am cumpărat un apartament într-un ansamblu rezidențial din Sectorul 3. Unde mi-am cumpărat eu, din ce am observat, este printre puținele, dacă nu singurul ansamblu rezidențial, unde nu ni se permite accesul. Nu putem viziona ce am cumpărat. Nu putem vedea ce finisaje ni se pun. Nu înțeleg de ce unii dezvoltatori imobiliari practică lipsa transparenței. Sunt alte locuri în care ți se dau cască și alte echipamente și poți intra liniștit în șantier cu o persoană de la vânzări. Așa că mare atenție... interesați-vă, înainte să dați un pumn de bani, dacă puteți vedea stadiile lucrărilor! Sunt de părere că doar cine are ceva de ascuns nu vrea să arate apartamentul pe care l-ai cumpărat. Am prieteni care au putut veni în șantier, la alte ansambluri rezidențiale, de două-trei pe lună, fără nicio problemă. Unii au putut veni chiar și cu un inginer constructor... Deci se poate dacă se vrea!”, ne-a relatat un cititor DC News pe adresa redacției.

Avocatul Gheorghe Piperea a spus, pentru DC News, ce trebuie să facem pentru a ne feri de posibilele înșelăciuni ale dezvoltatorilor imobiliari.

DC News: Unde se pot adresa oamenii dacă în antecontract, termenul de predare al unui apartament dintr-un ansamblu rezidențial a fost depășit deja de două ori? Există vreo lege care îi apără pe români în fața dezvoltatorilor imobiliari? Unde pot face sesizări? Cât poate un dezvoltator, conform legii, să amâne predarea unui apartament?

'Dacă apartamentul este măcar în parte finalizat, beneficiarul poate să ceară instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract. Este permis acest lucru de către Codul Civil. Dacă, între timp, dezvoltatorul imobiliar a intrat în insolvență este puțin mai complicat pentru că presupune o hotărâre a judecătorului sindic dar și o decizie a administratorului judiciar.' a declarat Piperea.

'În primul rând, omul trebuie să se uite în contract. În cazul situațiilor de amânare se prevăd niște penalități plătibile de către dezvoltatorul imobiliar. În momentul când se face cererea către instanță pentru o hotărâre care să țină loc de contract, se cer și penalitățile. Deși este mai complicat, se poate pretinde acest lucru și dacă firma respectivă se află în procedura de insolvență. Evident că nu au dreptul să amâne predarea unui apartament, dar atâta timp cât omul nu face nimic, rămâne pasiv, dezvoltatorul imobiliar va face ce îi dictează interesul.' a spus Piperea.

DC News: Este legal că dezvoltatorii afișează prețuri în euro, dar oamenii plătesc în lei? Oamenii semnează contracte în care prețul este afișat în euro, dar oamenii plătesc în lei și, de cele mai multe ori, un euro crește cu mult până în momentul în care oamenii achită apartamentele (față de ziua în care au semnat un antecontract). Cum se pot apăra oamenii de astfel de abuzuri financiare?

Cumpărătorul să deschidă ochii!

'Din păcate, da, este legal! Este prevăzut în Regulamentul valutar al BNR. Este o modalitate de consolidare a prețului în valută în așa fel încât dezvoltatorul imobiliar să nu piardă. Însă aici este vorba despre o chestiune economică, nu juridică. Clientul decide dacă va cumpăra sau nu în aceste condiții. Legislația noastră este, din păcate, după principiul Cumpărătorul să deschidă ochii!' a subliniat Piperea.

'Prin urmare, fie că vorbim despre cumpărător de casă, mașină sau de bunuri de uz îndelungat, trebuie să fim atenți la ce achiziționăm. Trebuie să facem o analiză dacă ne convin sau nu condițiile contractului! Marii comercianți nu negociază. Îți pun în față un contract tipizat pe care îl semnezi sau nu. Nu poți negocia, dar o alegere se poate face între mai mulți comercianți. Din păcate, nu este valabil pentru bănci și furnizorii de utilități, unde vorbim despre monopoluri. Chiar și aici se pot face niște lucruri. De exemplu, chestiunea cu expresia în euro a plăților care trebuie să fie făcute în lei. Dacă în cazul caselor... este legal deoarece este prevăzut în Regulamentul valutar al BNR să se efectueze plățile în euro, în toate celelalte cazuri, inclusiv facturile de utilități, este complet ilegal!' a arătat Piperea.

'Ar trebui ca multă lume să observe, să ia atitudine!

'Toată lumea ar trebui să pretindă eliminarea acestei ilegalități de pe factură. Este pusă fără să cunoști la un curs euro, pe de o parte, ilegal, pe de altă parte, este și înșelător. Este înșelător pentru că nu este nici măcar echivalent cu cel listat de BNR. De exemplu, să spunem că acum cursul este 4,8. Pe factură poți să ai surpriza să fie un curs de 4,95 sau chiar 5 lei. Este ilegal! Ar trebui ca multă lume să observe, să ia atitudine! Nu poți să faci ceva printr-un proces costisitor. ANPC poate să fie sesizat pentru astfel de situații și să ia măsuri. În unele cazuri, au luat măsuri împotriva unor furnizori de utilități, vorbim aici de firme de televiziune prin cablu și de telefonie mobilă. Am redactat pentru senatorul Daniel Zamfir un proiect de lege, pe care l-a promovat în Parlament. Din păcate, inițiativa legislativă a fost pusă la sertar pentru că, din nefericire, există alte priorități în momentul de față.' a declarat Piperea.

