Cea mai în vârstă persoană a planetei, sora André, a murit la 118 ani - Foto

'A decedat la 2:00 a.m. Este o mare tristeţe, dar şi-a dorit (să moară), a fost dorinţa ei să se alăture fratelui ei iubit. Pentru ea, este o eliberare', a explicat David Tavella, responsabil cu comunicarea în cadrul Unităţii de cazare pentru persoane vârstnice Sainte-Catherine-Laboure din Toulon (în Departamentul Var din sudul Franţei), unde locuia sora André.

Nicio organizaţie oficială nu atribuie aceste titluri de decan de vârstă, dar specialiştii au fost de acord că sora André era până acum cea mai în vârstă persoană în viaţă a cărei stare civilă a putut fi verificată. Cartea Recordurilor Mondiale Guinness a înregistrat acest record pe 25 aprilie, după moartea, la 119 de ani, a japonezei Kane Tanaka.

French nun Sister Andre, the world's oldest person, has died today at the age of 118. Born Lucile Randon, she converted to Catholicism in 1923 at the age of 19, later entering religious life with the Daughters of Charity in 1944. May she Rest In Peace pic.twitter.com/0WMIm6CU8W