Ce trebuie să faci, înainte de culcare, pentru un ten frumos. Ioana Marinescu: Un lucru genial pe care îl consider esenţial

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, Farmacist Formulator, specialist în Formularea și Evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a explicat cum trebuie să ne pregătim tenul seara, înainte de culcare:

"După ce am stat toată ziua în praf, în poluare, în soare, tenul are nevoie de o curăţare specifică. Sunt creme cu aloe, cu castravete... de exemplu, eu prefer crema cu iasomie sau pe cea cu tuberoze care miroase extraordinar, exotic. Sau putem să folosim o cremă de demachiere cu citrice, cu portocale dulci care îţi dă senzaţia de bine şi de proaspăt. După ce am făcut demachierea, aplicăm apa micelară cu care curăţăm toate celulele moarte pe care le-a înglobat crema de demachiere şi astfel avem tenul pregătit pentru activele de care are nevoie pe perioada serii. Dacă ziua putem să fim zgârcite cu produsele pentru faţă, seara aş vrea să nu fim la fel. Pentru că, seara, pielea are capacitatea de a absorbi mult, celulele "se bucură" mai mult de ingredientele pe care le primesc pentru stimularea colagenului şi refacerea fibrelor de elastină, pentru stimularea tonusului, pentru calmarea tenului care a fost expus la radiaţii şi poluare.

Seara este momentul în care trebuie să aplicăm o cremă de ochi. Din punctul meu de vedere, crema de ochii nu are vârstă. Sigur, n-o să începem din adolescenţă să o folosim, în schimb, după 20 de ani, nu prea mai avem scuze. Pentru că zona perioculară este o zonă lipsită de glande sebacee şi atunci se ridează foarte repede, pentru că râdem cu ochii, pentru că vorbim cu ochii şi pentru că ochii trebuie să arate foarte bine, iar zona trebuie hrănită, hidratată. Dacă avem cearcăne, dacă nu ne odihnim cum trebuie, atunci este nevoie de o îngrijire specială. Ziua, nu este neapărat nevoie să aplicăm cremă de ochi, pentru că e posibil să alunece machiajul."

Melatonina, hormonul tinereţii şi aliat de temut împotriva ridurilor

Descoperită la sfârşitul anilor 50, melatonina îndeplineşte numeroase funcţii atât pe interior cât şi la exterior. Numită şi „hormonul somnului” sau „hormonul întunericului”, melatonina este eliberată pe timp de noapte şi „spune” organismului cînd este timpul să doarmă.

"Un alt lucru genial pentru seară pe care îl consider esenţial este aplicarea sprayului cu melatonină. Melatonina este hormonul tinereţii. După vârsta de 23-25 de ani, melatonina nu se mai secretă în mod natural. Putem să o luăm ca şi supliment, sub formă de comprimate. Dar în momentul în care aplicăm seara, pe faţă, spray cu melatonină, pielea va începe să arate din ce în ce mai bine. Următorul pas pe care l-aş sugera seara este aplicarea uleiului. Ideale ar fi acele blenduri de uleiuri cu muşeţel care dau şi o stare de linişte. În genereal, cremele care au în compoziţie uleiuri esenţiale echilibrează foarte bine toate energiile de la nivelul feţei" a mai spus Ioana Marinescu pentru Spectacola.

