Ce spune Lavrov despre discuția cu Blinken de la reuniunea G20. "Ne-am strâns mâna atât la întâlnire, cât și la despărțire"

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că în timpul unei discuții recente cu secretarul de stat american Anthony Blinken, în marja reuniunii ministeriale G20 din India, au fost discutate două subiecte - stabilitatea strategică și Ucraina, apreciind conversația ca fiind "constructivă", scrie Interfax.



"S-a raportat deja de ambele părți că am discutat despre situația din domeniul stabilității strategice în contextul Tratatului privind armele ofensive strategice și despre subiectul Ucraina. Prin urmare, nu dezvălui niciun secret despre ceea ce am vorbit. Nu am avut discuții despre altceva, cu excepția acestor două subiecte", a spus Lavrov în programul "Big Game" de pe Channel One.

Ministrul rus a remarcat că nu dorește "să intre în detalii despre modul în care s-a desfășurat această scurtă conversație de zece minute, dar, în principiu, tot ceea ce a auzit se încadrează în poziția deja cunoscută, exprimată în mod repetat public, subliniată a Statelor Unite în acest sens".



"Bineînțeles, am dat explicații detaliate, în special în ceea ce privește Tratatul privind armele ofensive strategice", a spus ministrul rus de Externe.

Lavrov: Ne-am strâns mâna atât la întâlnire, cât și la despărțire

Lavrov a continuat: "Am vorbit constructiv, fără nicio emoție, ne-am strâns mâna atât la întâlnire, cât și la despărțire".



"A fost o conversație normală. Nu știu cât de mult reflectă asta înțelegerea de către Statele Unite a anormalității absolute a situației, când au întrerupt toate canalele de dialog, dar vorbesc doar ca o ființă umană pe marginea unui eveniment care nu a fost niciodată o senzație", a remarcat ministrul rus.



Lavrov a subliniat că "a fost o conversație absolut civilizată".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News