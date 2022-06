Ce să consumi pentru a-ți proteja pielea în timpul verii

Când nu reușiți să consumați echilibrul corect de vitamine, minerale și macronutrienți (grăsimi, carbohidrați și proteine) pentru a permite organismului să funcționeze la capacitate maximă, trebuie să vă pregătiți pentru potențiale probleme. Desigur, este posibil ca aceste probleme să nu interfereze drastic în viața de zi cu zi, dar ar putea duce la modificări vizibile ale pielii, unghiilor și părului.

Chiar dacă există mii de produse pe piață menite să-ți ajute pielea, un articol din 2012 din Dermatoendocrinology a concluzionat că niciun produs nu poate compensa cu adevărat beneficiile unei diete bune.

„Consumul de fructe și legume poate reprezenta cea mai sănătoasă și sigură metodă pentru a menține o dietă echilibrată și o piele cu aspect tânăr”, au conchis autorii studiului.

Peștele gras

Dacă nu includeți deja cel puțin câteva porții de pește gras în dieta dvs., în fiecare săptămână (aceasta include opțiuni precum somon, macrou și hering), este timpul să mergeți la piața de pește. Nivelurile ridicate de acizi grași omega-3, vitamina E și zinc fac peștele gras să fie special și mai ales bun pentru pielea ta.

Potrivit Healthline, acești trei nutrienți împreună ajută la prevenirea uscarii pielii, menținând-o hidratată și puternică. În plus, ele pot ajuta la încurajarea regenerării celulelor pielii și la reducerea înroșirii și inflamațiilor. De fapt, conform unui studiu din 2016, publicat în Journal of Clinical Medicine, există dovezi care sugerează că ingestia de acizi grași omega-3 ar putea proteja pielea împotriva razelor UV ale soarelui, reducând posibil apariția cancerelor de piele non-melanomice.

În plus, omega-3 aduce beneficii și inimii tale.

Ceaiul verde

Bine, ceaiul verde nu este chiar un „aliment”, dar ar trebui să-l adăugați pe lista de băuturi, deoarece este o opțiune minunată, sănătoasă pentru piele. Elementele cheie pentru beneficiile ceaiului verde se află în polifenolii săi, potrivit dr. Kaleroy Papantoniou, dermatolog cosmetic. „Deoarece ceaiul verde conține polifenoli, făcându-l un antioxidant și un antiinflamator, poate fi folosit ca un tonic excelent pentru a trata acneea”, a spus ea pentru Eat This, Not That. Aceasta înseamnă că ceaiul verde nu este numai bun de consumat, ci și de utilizat local.

„Vitamina K din ceaiul verde ajută și la luminarea cercurilor întunecate de sub ochi”, a adăugat Papantoniou, astfel încât să poți chiar să-ți depozitezi pliculețele de ceai verde uzate, în frigider, pentru a le folosi ulterior la tratament sub ochi.

Evită să-ți supraîncărcarci băutura cu prea multe grăsimi și zaharuri. Prea mult zahăr adăugat în dietă ar putea limita beneficiile alimentelor sănătoase.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News