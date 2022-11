Ce s-a întâmplat cu Mihaela Tatu, după succesul emisiunii ”De 3x femeie”. A trecut prin clipe dificile

„Am avut o lungă perioadă de timp, conștient sau inconștient, comunicare pasivă, în care am tăcut, chiar dacă am fost nemulțumită. M-am dus acasă și am zis că nu-mi place, că e împotriva principiilor mele. Am zis că merg mai departe într-o zonă care nu-mi aduce satisfacții. Eram singura femeie care întreținea trei femei și cu soră-mea, patru. Mama era bolnavă acasă la Brașov, trebuia să am grijă de ea. Ioana (n.r. fiica) era la facultate. Sora mea, Dumnezeu s-o odihnească, avea nevoie de sprijinul meu. A fost o perioadă greoaie.

Eu le-am dus, însă toate astea s-au regăsit în câmpul fizic. Am avut și depresie. Abia acum se vorbește despre sindromul prezenteismului, să te duci la serviciu și dacă ești bolnav. Ăla a fost începutul. Nu mă așteptam ca într-o fracțiune de secundă să se năruiască tot”, a spus Mihaela Tatu în podcastul „Fain & simplu”, realizat de Mihai Morar pe YouTube.

Citește și...

Mihaela Tatu a răspuns Oracolului Vedetelor. „Nu am nimic la care nu pot renunța”

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor.

Mihaela Tatu a acceptat provocarea Spectacola.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Mihaela Tatu: Să am un cal cu care să călăresc pe dealuri. L-aș fi ținut în baie și voia să doarmă, în cada.

SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Mihaela Tatu: Nu exista "cea mai mare". Au fost puține, însă memorabile.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Mihaela Tatu: Aș fi făcut Academia de Teatru și Film.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Mihaela Tatu: Nu mai am nicio frică. Totul se întâmplă așa cum trebuie să fie.

SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Mihaela Tatu: Edvard H. Grieg, Peer Gynt - Suite Nr.1, Morning Mood.

SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Mihaela Tatu: Daca ceva din mine este inutil, atunci nu l-am descoperit încă. Daca e talent, atunci îl folosesc.

SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Mihaela Tatu: Presupunând că insula are apa dulce, iar în categoria "lucruri" intra totuși și o ființă, aș lua cu mine câinele, pentru că depinde de mine. I-aș lua jucăria preferata că să nu se plictisească, în timp ce eu aș asculta muzica și audiobook-uri la un "ceva", adică al treilea obiect.

SPECTACOLA: Care sunt viciile sau obiceiurile nesănătoase de care nu poți scăpa?

Mihaela Tatu: Pot scăpa de orice viciu. Mi-am demonstrat de-a lungul timpului. Totuși din timp în timp mă mai premiez cu cate-o prăjitură cu frișcă bine însiropată, fără sentimentul de vinovăție. Însă că obicei nesănătos pot să-l numesc pe acela că nu beau apă suficientă.

