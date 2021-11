Ce înseamnă când visezi că eşti urmărit sau că mori. Subconştientul îţi transmite mesaje

Personalitatea din lumea psihologiei, asociată deseori cu anumite arte divinatorii, Dr. Carmen Harra, autoarea americană a cărții „Committed: Finding Love and Loyalty Through the Seven Archetypes”, a dezvăluit pentru Daily Mail ceea ce subconștientul încearcă să transmită în timpul viselor.

„Deoarece își au originea în mintea subconștientă, visele ne pot dezvălui nevoile, temerile și dorințele cele mai profunde”, a explicat Harra. „Visele ne îndeamnă să ne examinăm sentimentele și stările sufletești. Ele apar în principal în timpul mișcării rapide a ochilor sau R.E.M., stadiul de somn, când activitatea creierului este ridicată și se seamănă cu cea din perioada zilei.

Cu toate că se întâmplă ca visele să fie uitate, nu înseamnă că nu există, a explicat psihologul, oamenii având între patru și șapte vise în fiecare noapte.

1. Ești urmărit

Visele care implică a fi urmărit de o persoană, un animal sau o figură înspăimântătoare semnalează o formă de anxietate sau frică experimentată în timpul de veghe.

Sensul visului: „Dacă visezi că ești urmărit, s-ar putea să eviți unele probleme din viața ta. Acest vis dezvăluie că, în loc să te confrunți cu o situație incomodă, ai tendința să te îndepărtezi de ea. De asemenea, poate însemna că nu vrei să-ți deschizi mintea către noi perspective sau posibilități sau că nu vrei să recunoști o anumită parte din tine care este suprimată. A fi urmărit indică frici pe care poate nu vrei să le înfrunți sau oameni pe care poate nu vrei să-i vezi. Dacă tu ești cel care urmărește ceva sau pe cineva, este un semn al ambiției și hotărârii tale sau al nevoii de a-i ajunge din urmă pe ceilalți”, a explicat Dr. Harra.

2. Înșeli sau ești înșelat

Visele în care celălalt te înșală pot fi atât de deranjante încât să te trezești supărat pe partenerul tău, dar vestea bună este că visele despre infidelitate rareori se traduc astfel în lumea reală. În schimb, ele pot indica nesiguranțele din interiorul tău.

Sensul visului: „Dacă ai fost înșelat într-un vis, s-ar putea să te simți neglijat în relația ta. Lipsa atenției sau a încrederii în partenerul tău poate determina subconștientul tău să fabrice scenarii care implică infidelitate. Este posibil să simți și frică de abandon, deoarece visele despre trădare provin adesea din faptul că subiectul a fost abandonat de un fost partener sau părinte în trecut.

Visele de acest tip ar trebui să te facă să reevaluezi felul în care te privești: este mai probabil să ai vise în care partenerul tău „alege pe altcineva” în locul tău dacă ai o stimă de sine scăzută și crezi că alte femei sunt mai frumoase sau merită mai multe apreciere ca tine. În unele cazuri, să vezi că partenerul tău te înșală într-un vis este un semnal de alarmă, pentru că s-ar putea să negi că partenerul tău te înșală în viața reală. Dacă tu ești cel care are o aventură, totuși, s-ar putea să te lupți cu sentimente de autovinovăție: te-ai trădat într-un fel. Acest vis poate indica, de asemenea, faptul că partenerul tău poate să nu te satisfacă pe deplin”, a spus Carmen Harra.

3. Moartea

Moartea este poate cel mai înfricoșător vis pe care poți să-l ai, dar fii sigur că nu este un semn legat de moartea unei persoane dragi. Mai degrabă, un vis despre moarte reflectă un sfârșit sau un început metaforic al unui aspect al vieții.

Sensul visului: „A visa la propria ta moarte denotă că treci prin auto-dezvoltare și o mare transformare: o parte din tine a „murit” pentru a da naștere la ceva nou. Poate că renunți la vechile comportamente sau la obiceiurile distructive. De asemenea, s-ar putea să sacrifici prea mult, renunțând la o parte din tine pentru alții. Să-ți vezi propria moarte într-un vis poate însemna că vrei să scapi de o obligație sau de o dificultate semnificativă din viața ta.

Moartea unei persoane dragi, cum ar fi părintele, fratele sau copilul tău, sugerează că relația ta cu această persoană evoluează. Pe de altă parte, visul unui fost partener pe moarte îți spune că ai resentimente împotriva lui sau că sentimentele tale pentru acea persoană sunt, într-adevăr, moarte. Visele legate de moarte uneori lansează un semnal de alarmă: mintea ta încearcă să-ți atragă atenția asupra unui lucru pe care trebuie să-l abordezi, cum ar fi alegerile nesănătoase ale stilului de viață.



Dacă visezi pe cineva care a murit deja, spiritul lui poate să încerce să transmită un mesaj important sau tu ai putea să încerci să faci pace cu trecerea lui. Acest tip de vis vă poate ajuta să faceți față pierderii unei persoane dragi sau să închideți un capitol în viață. A visa la cei care au trecut te poate ajuta să menții o legătură specială cu ei”, a explicat Harra.

4.Cazi în gol

Sunt șanse să fi avut acest vis o dată, de două ori. Căderea de pe un teren înalt, cum ar fi o clădire, o stâncă sau un avion, nu este un vis plăcut, dar are semnificații diferite în lumea fizică.

Sensul: „Visele în care cădeți înseamnă pierderea controlului asupra circumstanțelor tale sau nesiguranță legată de situația ta actuală. Căderea poate, de asemenea, să transmită că iei decizii proaste și că te îndrepți în direcția greșită. Potrivit psihologiei freudiene, dacă cazi într-un vis poate însemna că ai renunțat la discreția ta și ești pe cale să cedezi tentațiilor sau dorințelor tale sexuale”, a spus Dr. Harra.