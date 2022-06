Ce festivaluri de muzică europene mai au bilete pentru vara 2022?

Festivalul Meltdown al lui Grace Jones

Când: 10-19 iunie

Unde: Londra, Regatul Unit

Site: southbankcentre.co.uk

Cea de-a 27-a ediție a acestui festival organizat de artiști vede icoana muzicală Grace Jones reunind artiști din întreaga lume, inclusiv Peaches, Skunk Anansie și Baaba Maal. Unul sau două evenimente sunt deja vândute, dar mai sunt multe altele în linie de joc, potrivit Euro News.

Festivalul Caribana

Când: 15-19 iunie

Unde: Crans-près-Céligny, Elveția

Site: caribana-festival.ch

Având loc pe malurile idilice ale Lacului Geneva, Caribana se autoproclamă ”cel mai mic dintre marile festivaluri”. Anul acesta vor avea parte de headlineri, inclusiv The Offspring, Fatboy Slim și Mika - iar biletele sunt încă disponibile pentru toate cele cinci zile.

Festivalul Open'er

Când: 29 iunie - 2 iulie

Unde: Gdynia, Polonia

Site: opener.pl

Unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Polonia, Open'er Festival va prezenta anul acesta artiști precum Dua Lipa, Imagine Dragons, The Killers și mulți alții. Biletele sunt încă disponibile pe site-ul web al festivalului, inclusiv bilete de mai multe zile și combinații de bilete și camping.

Afro Nation

Când: 1-3 iulie

Unde: Portimão, Portugalia

Site: afronation.com

Prezentat drept cel mai mare festival Afrobeats din lume, Afro Nation are loc în fiecare vară pe plaja Praia da Rocha, chiar la sud de Portimão în Portugalia. Această ediție vede vedete globale, inclusiv Burna Boy, Chris Brown și Megan Thee Stallion. Admiterea generală și biletele VIP sunt încă disponibile pe site-ul lor.

Rolling Loud Portugalia

Când: 6-8 iulie

Unde: Portimão, Portugalia

Site: festicket.com

Dacă nu vă săturați de Algarve, de ce să nu veniți pentru Afro Nation și apoi să rămâneți pe plaja Praia da Rocha pentru Rolling Loud, ”cel mai mare festival hip-hop din lume”.

Aceasta va fi prima ediție Rolling Loud care va avea loc în Europa. Dacă doriți să vă alăturați petrecerii, atât biletele de intrare generală, cât și biletele VIP sunt încă disponibile.

Festivalul Mad Cool

Când: 6-10 iulie

Unde: Madrid, Spania

Site: madcoolfestival.es

S-ar putea să doriți să vă grăbiți puțin pentru aceasta, deoarece biletele pentru câteva zile ale festivalului sunt deja epuizate. Mai sunt totuși niște bilete de o zi și bilete VIP pentru ultimele zile ale festivalului, așa că intrați repede dacă doriți să vedeți locuri precum Arlo Parks și Aleesha.

Tomorrowland Belgia

Când: 15-17 iulie, 22-24 iulie, 29-31 iulie

Unde: Boom, Belgia

Site: tomorrowland.com

Unul dintre cele mai mari festivaluri EDM din lume va organiza o nouă lansare a biletelor, cu doar o lună înainte de prima zi a festivalului. Din cauza unei ”combinații de circumstanțe”, organizatorii Tomorrowland spun că în ultimele luni au fost returnate în jur de 10.000 de bilete. Vești bune - asta înseamnă că va avea loc o vânzare suplimentară de bilete, care va avea loc pe 7 iunie, ora 19:00 CEST.

De asemenea, puteți obține diverse pachete de cazare și călătorie prin intermediul site-ului web Tomorrowland.

Lollapalooza Paris

Când: 16-17 iulie

Unde: Paris, Franța

Site: lollaparis.com

Acest festival de două zile de la Paris va vedea vedete globale precum Imagine Dragons, Pearl Jam, Megan Thee Stallion și mulți alții urcând pe scena de la Hipodromul Paris Longchamp. O mulțime de bilete sunt încă de luat, includ abonamente de una sau două zile, precum și pachete VIP.

All Points East

Când: 19-20 august, 25-28 august

Unde: Londra, Regatul Unit

Site: allpointseastfestival.com

Desfășurat pe parcursul a două weekenduri în Victoria Park din Londra, All Points East cuprinde atât concerte, cât și activități gratuite în timpul săptămânii. Biletele pentru diferitele spectacole principale (gândiți-vă la Gorillaz, Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds etc.) sunt încă de pus la vânzare, prin intermediul site-ului All Points East.

