Ce faci dacă nu ai respectat limita de viteză în Grecia şi îţi vine amenda acasă? O plăteşti sau nu? Răspunsurile arată de ce România e pe ultimul loc la siguranţă rutieră

"Bună seara! Am fost în vacanţă în Creta şi am închiriat maşină. Până să mă dumiresc eu că au limitări de viteză stupide (gen 90km/h pe un drum ca autostrada), am luat câteva radare fixe de pe marginea drumului. Îmi vine amenda acasă să o plătesc sau dacă am plecat deja din Grecia mă lasă în pace? Dacă totuşi mă amendează, pot sa dea mai multe amenzi într-o singură zi?", a întrebat un român pe un grup destinat vacanţelor în Grecia.

Răspunsurile internauţilor arată, în mare parte, de ce România este pe ultimul loc în UE la siguranţă rutieră. O singură persoană i-a atras atenţia bărbatului că indicatoarele rutiere cu limite de viteză "stupide" sunt acolo pentru că în acele zone au avut loc mai multe accidente rutiere mortale.

"Cum adica până v-aţi dumirit? Dacă nu ştiţi ce înseamnă un cerc roşu cu un nr înscris în el (70,80,90) sau nu îl vedeţi, ori predaţi permisul şi mai treceţi pe la nişte ore de legislaţie rutieră, ori vă faceţi un control oftalmologic amănunţit. Semnalizarea este prezentă şi limitările alea nu sunt stupide. 90km/h, pe un drum cu serpentine, vreţi să luaţi o curbă cu 130 la oră? Şi da, o să vă vină acasă. De fapt, vine întâi la firma de la care aţi închiriat. Care are datele dvs de contact, deci mult succes. Drumurile alea au luat multe vieţi. Mărturie sunt mini bisericile de pe marginea drumului. Merg în Creta de 3 ani la rând şi am bătut insula de la est la vest şi de la nord la sud. Regulile astea stupide, cum le spuneţi dvs, au un rost. Întrebaţi localnicii data viitoare. Nu o să vă placă răspunsul lor", i-a transmis o femeie celui care a pus întrebarea.

Sfaturile şoferilor români arată de ce suntem pe ultimul loc la siguranţă rutieră

Ceilalţi internauţi au încurajat comportamentul acestuia în trafic, ba chiar i-au spus că şi dacă va primi vreo amendă prin poştă, nu ar fi obligat să o plătească.

"Tot văd pe unii care te îndeamnă să plătești amenzile, nu le sugerezi să le plătească ei dacă tot o ard pe moralitatea bunului samaritean?! Între 2014 și 2020 am primit acasă 9 amenzi (pe radare din Franța și 3 din Austria) nu am plătit niciuna, și ce s a întâmplat?!

După 2020 am fost în ambele țări atât cu mașina personală cât și cu avionul, la intrarea în Austria (unde începe Schengen) am fost controlat, iar în Franța, la aeroport. De la primele amenzi au trecut 9 ani, și nici la financiar nu am primit nimic. Poate la tine au luat niște date personale, și de pe card, nu știu ce să zic, n-ai decât să aștepți și să vezi ce se întâmplă, dar nu te repezi să le plătești îmbuibaților ălora de greci, doar dacă te obligă Intr un fel sau altul", spune un alt bărbat.

"Când am mers în Grecia, pe autostradă vedeam că eu merg regulamentar și toți cu nr de Grecia treceau zbârnâind pe lângă mine, direct în camerele alea. Am întrebat la hotel cum e posibil și mi s-a spus ca 99% din ele nu merg. Au fost ceva procese cu ele, că au fost achiziționate de la o firmă “de casă” și aparent erau foarte proaste, la modul că trebuiau schimbate ceva cd-uri la ele săptămânal. La întoarcerea spre România nu cred că a fost vreo cameră prin care să trec mai jos de 150 și nici după 2 ani nu a venit nicio amendă", a mai spus un internaut.

"Dacă te referi la radarele fixe de pe autostradă, cele presemnalizate cu indicatoare, cel mai probabil nu sunt funcţionale. Să fi văzut localnicii cu ce viteze treceau pe lângă ele", a spus un alt român care a condus în Grecia.

Ce amenzi sunt în Grecia pentru depăşirea vitezei legale

"Pe autostradă, limita maximă de viteză admisă este de 130 km/h. Acordați maximă atenție indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei.

Sunt prevăzute limitări de până la 80 km/h în funcție de condițiile de drum, trafic, meteo sau lucrări pe carosabil.

Depășirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepsește cu amendă de 100 EUR, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 EUR (în acest ultim caz se reține și permisul de conducere pentru 60 zile)", transmite MAE.

De asemenea, "depășirea limitei de viteză cu peste 30 km/oră se sancționează cu amendă de 350 EUR și ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile. Nerespectarea culorii roșii a semaforului se sancționează cu amendă de 700 EUR și ridicarea permisului de conducere timp de 60 de zile".

