Copilul are febră puternică, vărsături, diaree? Prezentaţi-vă la medic! Poate fi vorba despre o infecţie cu rotavirus, principala cauză a episoadelor diareice înregistrate în primul an de viaţă. Salvarea vine de la vaccinul anti-rotavirus care poate fi administrat celor mici, mai ales dacă părinţii aleg să-i ducă în vacanţe exotice.

Vacanţa ne poate fi ruinată în doar câteva clipe dacă avem cu noi, în călătorie, şi copii mici. În doar 48 de ore, Rotavirusul se transmite și poate începe boala. Riscurile sunt cu atât mai mari cu cât copilul este mai mic. Este una din cele mai de temut boli diareice, cu evoluție foarte rapidă, mai ales la copilul foarte mic care nu are imunitate. Dintre simptome fac parte diareea, vărsăturile, deshidratarea foarte mare, majoritatea ajungând la perfuzii.

"Pentru copii au apărut vaccinuri care previn infecţia cu Rotavirus. Părinţii îşi duc la vaccinat copiii de foarte devreme, când nici nu au anticorpi. Sunt cu ei în braţe, n-au învăţat să meargă şi merg la în vacanţă în nu ştiu ce ţări exotice" a spus Val Vâlcu.

Dr. Lucian Negreanu a confirmat: "Da, uneori sunt boli, inclusiv Rotavirus, care pot fi periculoase. De aceea, acest vaccin care şi-a dovedit eficienţa în ţările cu mare prevalenţă şi cu mortalitate - să nu uităm că inclusiv în SUA au fost epidemii cu mortalitate non-neglijabilă - e utilă. Administrarea trebuie făcută în anumite momente. Nu te apuci să vaccinezi copilul înainte de concediu, ca să ai apoi discuţii legate de posibilele efecte de după. Se recomandă un astfel de vaccin, se face de către medicul pediatru sau medicul de familie, se fac chiar şi campanii de vaccinare."

Vâlcu: "E în schema gratuită?".

Negreanu: "N-aş şti să vă zic cu exactitate. Mai degrabă cred că este un vaccin suplimentar."

Infecţia cu Rotavirusuri reprezintă o problemă de sănătate publică majoră la nivel mondial prin nivelul înalt de contagiozitate şi prin problemele socio-economice pe care le implică, afectând în aceeaşi măsură copiii din ţările dezvoltate sau sărace, se arată într-un studiu de specialitate.

"Toţi am trăit, ca părinți, episoade de diaree la copiii nostri. Din toate episoadele de gastroenterită, jumătate sunt produse de rotavirus. Cu atat mai grav cu cat este mai mic copilul. Nesfârșite reprize de vomă, febră mare si scaune diareice, apoase. Dar virusul respectiv nu produce doar diaree. El poate genera, la anumiți copii, si convulsii pentru ca una din proteinele virusului seamăna cu o componenta din creier.Si mai dramatic este faptul că ar putea fi implicat rotavirusul in declanșarea diabetului de tip I (dependent de insulină), la copil. In tările in care se face vaccinare antirotavirala de mai multă vreme au început să scadă numarul de cazuri de diabet.Spune părintele celui mai remarcabil program de vaccinare contra rotavirusului (cel din Finlanda), profesorul Timo Vesikari, la conferința EiP de la Copenhaga. Apropos in Finlanda primii copii au primit vaccin in 1983, în cadrul unor studii clinice.Morala - dacă aveți un copil foarte mic, discutați cu medicul dvs de familie despre vaccinul pentru prevenția bolii produse de rotavirus. Pot fi astfel prevenite episoadele grave si spitalizările, printr-un simplu vaccin buvabil (picături administrate pe gură)", atenţionează Spitalul Virtual pentru Copii într-o postare pe Facebook, în spatele căreia se află dr. Mihai Craiu.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, cei doi au mai vorbit şi despre deranjamentele stomacale la adulţi, nu doar la copii. "Sunt unii care mănâncă doi pepeni şi n-au nimic, beau trei beri şi n-au nimic pe timpul concediilor... şi sunt alţii care zic - "am băut o bere rece şi m-a deranjat la stomac" sau "am mâncat o felie de pepene de la frigider şi mi-a fost rău". Temperatura este o problemă? - a întrebat Vâlcu.

"Şi temperatura poate fi o cauză, dar de multe ori nu-i aşa. Fie e o problemă de toleranţă digestivă, fie e vorba de un microb, de germeni. Şi sunt microbi care nu sutn ucişi de lanţul frigului, vorbim de cele 4 grade din frigider. E una din ipotezele care au dus la ideea că bolile inflamatorii intestinale sunt cauzate de microbi care au toleranţă la frig şi pot să colonizeze alimentele. Aici vorbim fie de combinaţii nepotrivite de alimente sau de vreo toxină. Mai e şi ipoteza intestinului iritabil de care foarte mulţi suferă" a explicat medicul Negreanu.

