Ce face românul cu plăcuța suedeză anti-PSD, în 10 august 2021. Mesaj ferm pentru Ludovic Orban

m**ePSD scria pe plăcuța suedeză a mașinii lui Răzvan Ștefănescu. El a generat un adevărat val de reacții la acea vreme, în vara lui 2018, mesajul său fiind deopotrivă preluat și contestat.

Astăzi, la 3 ani de la momentul revoltei sale răsunătoare, românul din Suedia nu pare că s-a întors în țară, așa cum scria după înlăturarea Guvernului Dăncilă.

”Nu puteam sta deoparte, am încercat să fac ceva, "plăcuțele suedeze". Atunci, în zilele acelea, în București forțele răului deveniseră brutale și sălbatice (10 august) m-am simțit mai mult acasă decât departe. Dar a fost culmea, după acea noapte nenorocită parcă ne-am întărit toți și zi după zi ticăloșia și blestemul care ne-au răspândit de fapt prin lume au început să slăbească și să se risipească. Zilele astea am fost în țară, am vrut să văd dacă lucrurile se schimbă cu adevărat. Oamenii care au apreciat eforturile mele m-au ajutat să ajung chiar în Palatul Victoria, în biroul din fotografie. Oamenii noi au luat taurul de coarne, sunt obosiți și nedormiți, dar vor să folosească fiecare clipă... Pentru prima oară m-am gândit serios să mă întorc acasă, n-o să curgă laptele și mierea, dar am văzut în ochii interlocutorilor mei cât de multă nevoie au de noi” scria el în noiembrie 2019, în poză fiind alături de Ludovic Orban.

Dar au trecut anii și, conform contului său public de Facebook, dar și concediului petrecut recent în țară, Răzvan Ștefănescu trăiește în Åkersberga, un oraș din Suedia. Astăzi, el a distribuit o postare din 2020 în care scria: ”Astăzi este 10 August!!! Au trecut 2 ani și vor trece încă mulți până se va clarifica ceva, dar fiți optimiști. Rareș Bogdan a promis că cei care au încălcat legea vor fi pedepsiți!!!”.

Conform postărilor recente de pe Facebook, el este un susținător al lui Ludovic Orban în lupta pentru șefia PNL: o ironizează pe Raluca Turcan (susținătoare a lui Florin Cîțu), dar și pe premierul Florin Cîțu și și-a pus o ramă pe Facebook la poza de profil, ramă pe care scrie ”Ludovic Orban, loial oamenilor. Echipa mea e PNL”. În luna iunie, a și scris: ”Îl susțin pe Ludovic Orban pentru șefia PNL!”.