Nicolae Ciucă, discuție cu Cătălin Cîrstoiu, înainte de nominalizarea pentru Primăria Capitalei: "Ne-a spus că nu sunt probleme. Mergi pe încredere"

"Noi, atunci când am avut prima întâlnire cu domnia sa, vă daţi seama că am avut şi prima întrebare: Este vreo problemă care poate să împiedice candidatura dvs la primărie? Şi atunci ni s-a comunicat la toţi cei care eram în încăperea respectivă că nu este niciun fel de problemă. Ştim cu toţii cum este în campanie, sau în pre-campanie, sau când cineva îşi anunţă candidatura. Are loc o serie întreagă de verificări şi, în baza acestora, apare o serie întreagă de situaţii. Toate acele situaţii trebuie clarificate de către domnia sa", a spus Nicolae Ciucă, la Digi 24.

"Ne-a zis că nu sunt probleme. A fost suficient"

Întrebat dacă le-a vorbit Cătălin Cîrstoiu și despre raportul Corpului de Control din 2019, liderul PNL a spus:

"Eu consider că şi dacă ne-ar fi vorbit nouă despre chestiunea respectivă... Vă daţi seama, este un raport al Corpului de Control, care este destul de consistent, nu poate să fie pe o pagină să putem să vedem despre ce este vorba. Noi i-am recomandat ca toate aceste date să fie clarificate de domnia sa şi de instituţiile îndrituite să facă astfel de activităţi."

"Ne-a zis că există un raport al Corpului de Control în 2019, dar nu sunt probleme. A fost suficient. Nu există timpul necesar, ci mergi pe încredere. Dacă de la început pornești cu suspiciuni în relația cu o persoană...", a mai spus Ciucă.

