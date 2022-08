"La ce ne aşteptăm? În primul rând, ce e cu compensarea facturilor la energie? Aflăm că e nevoie de 40 miliarde de lei, adică 8 miliarde euro, bani pe care Guvernul României nu îi are. Furnizorii ameninţă cu oprirea curentului electric", a început analistul politic Bogdan Chirieac.

"Furnizorii au o situaţie complicată. Trebuie să spunem, în primul rând, o chestiune cu mare părere de rău. Guvernul, coaliţia aflată la guvernare, nu prea este sensibilă la ideea de coeziune socială. Dacă i-ar interesa coeziunea socială, ar veni în faţa populaţiei şi ar spune "iată cât ne costă această compensare. Sigur că nimeni nu poate să spună cât va costa această compensare la nivelul întregului an, pentru că nimeni nu ştie care este preţul în septembrie, octombrie, noiembrie la energie electrică şi gaze naturale. Putem vedea o tendinţă pe august, atât.

Dar poate Guvernul să vină şi să spună cu onestitate cât a costat asigurarea acestei plafonări şi a compensării până astăzi, în primele 7 luni. Din păcate, aceste date nu sunt disponibile. Şi atunci, cumva pe surse, a apărut ideea că ANRE-ul, care este arbitrul pieţei de energie şi gaze naturale, a avizat dosare, cereri depuse de furnizori, în valoare de o sumă care s-ar duce la finalul anului spre 40 miliarde lei, sumă pe care Guvernul nu o are. După o săptămână, a apărut pe surse o informaţie cum că suma ar fi de fapt de vreo 20 miliarde lei. Realist vorbind, vă spun, până la urmă nu ştim cât va fi. Acele preţuri, din septembrie, octombrie, noiembrie, depind şi de ce se întâmplă în Ucraina, dacă mai apare vreun focar prin Marea Chinei de Est.

"Guvernul ar rămâne cu o datorie de 8 miliarde"

Deocamdată, ceea ce ştim până astăzi, pe estimări, pentru că nu avem date oficiale, este că Guvernul ar cam trebui să plătească către furnizori în jur de 28 miliarde de azi. Astea sunt estimări făcute de mine, având în vedere consumul. Ideea este foarte simplă. Putem să ne uităm care este consumul populaţiei, ştim plafoanele şi nivelurile de compensare până la 1 aprilie, ştim plafonul după 1 aprilie, putem să ne uităm la consumul non-casnic pe categorii de consumatori şi să estimăm sumele. Dar sumele astea trebuie plătite. Până acum, Guvernul a achitat undeva la 20% din cererile avizate de către ANRE. Sumele nu sunt încă cheltuite, dar sunt obligaţii de plată.

Este foarte probabil ca până la sfârşitul anului să ajungem la 40 miliarde lei. Dar, dacă privim situaţia în ansamblu, trebuie să ţinem cont de faptul că Guvernul şi câştigă de la producătorii respectivi, prin impozite mai mari, prin dividende, prin impozitarea normală a profiturilor. Realist vorbind, dacă cele 28 miliarde de lei ar fi plătite către furnizori, Guvernul are un plus de vreo 20 miliarde de lei din încasări suplimentare. Să nu uităm că încasează şi valori de TVA mai mari. Deci rămâne cu o datorie Guvernul de vreo 8 miliarde, care spre final de an poate să ajungă la 10-12-14 miliarde lei. Sume importante, într-adevăr, pe care Guvernul speră să le obţină din modificările la Codul Fiscal", a declarat Petrişor Peiu la DC NEWS TV.

