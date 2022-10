Ce ar schimba în România Cristi Minculescu dacă ar fi președinte

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Noi am „reînviat” acel oracol, dar online. Cristi Minculescu a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?



Cristi Minculescu: Nu m-aș mai sacrifica pe mine în detrimentul altor persoane. Am acest “talent” fantastic de a crede că „un bine” va fi mereu răsplătit „cu bine” sau măcar nu cu „un rău”. Și de foarte multe ori am fost decepționat de către persoane apropiate și cărora nu le-am înțeles niciodată motivația de a-mi face rău. Aș putea spune că sunt încă naiv în ceea ce privește relațiile între oameni. Am impresia că toți oamenii au aceleași principii ca mine.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?



Cristi Minculescu: Inevitabil este teama ca cei pe care-i iubesc să nu fie bine. Apoi, să nu mai pot cânta. În rest, nu există aspecte ale vieții pe care să nu le accept, fie fiindcă sunt naturale, fie pentru că am învățat că nu există nicio problemă în viață pe care să nu o putem depăși într-o formă sau alta.



SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?



Cristi Minculescu: “Floare de Iris”, fără dubiu! Nu există altă piesă care să mă reprezinte mai bine.

SPECTACOLA: Ce ai schimba în țară dacă ai fi președintele României?

Cristi Minculescu: Nu știu exact care sunt prerogativele președintelui și nici ce sau cât aș putea schimba eu, dar ceea ce știu este că aș fi onest și aș avea ca unic scop urmărirea intereselor țării.

