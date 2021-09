Cătălin Botezatu, trei tentative de sinucidere. Cine e femeie pentru care și-a TĂIAT venele: O IUBESC și acum!

Cătălin Botezatu a făcut mai multe mărturisi tulburătoare despre viața personală și amoroase, în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Creatorul de modă a dezvăluit că pe parcursul vieții s-a confruntat cu traume pe care nu a crezut că le va putea depăși vreodată și că din cauza lor a fost pe punctul de a-și pune capăt zilelor de trei ori, fiind salvat în ultima clipă.

Potrivit lui, prima oară a avut să se sinucidă în penitenciarul din Rahova, când credea că nu mai are nicio șansă să-și demonstreze nevinovăția, iar următoarele două au fost din cauza femeilor din viața sa.

"De trei ori și nu din orgolii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu trebuie să ai orgolii și mândrii.

Atunci când iubești cu adevărat, nu ajungi la acest gest de lașitate, pentru că este un gest de lașitate dacă stai să te gândești după aceea. Din dorința aia nebună de a avea persoana pe care ți-o dorești lângă tine. Doar când iubești ca un nebun și când spui da, viața mea nu mai are sens fără acea femeie, te gândești la sinucidere. Prima oară când am vrut să fac acest lucru, nu a fost din dragoste, a fost atunci când eram încarcerat în România și am crezut că nu mai am șansa să mă motivez și nici să arăt oamenilor adevărul.

Strângeam pastile după pastile și am vrut în noaptea de Crăciun să mă sinucid, dar Dumnezeu m-a ajutat din nou", a declarat Cătălin Botezatu la Kanal D.

Cine a fost femeia pentru care a vrut să se sinucidă

Celebrul designer a spus că a doua tentativă a fost pentru Dana Opsitaru, prima sa mare iubire, care era însă căsătorită.

Pentru a o determina să-și petreacă noaptea de Crăciun alături de el, creatorul de modă a încercat să-și ia viața și și-a tăiat venele.

"Apoi de două ori a fost din dragoste. O dată pentru Dana Opsitaru pe care o iubeam extraordinar de mult și cu care voiam să-mi petrec noaptea de Crăciun și nu înțelegeam de ce trebuie să stea cu soțul ei, fiind un puști.

Și nu doar am amenințat-o, dar mi-am tăiat venele și nici nu erau telefoane mobile pe vremea aceea. Puteam să mor.

A doua oară, mi-am lăsat mașina pe marginea unei prăpastii, pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov. Am spus că dacă e să mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu, dacă nu, însemană că trebuie să trăiesc și în viața mea o să apară cineva care o să mă facă și mai fericit și cu care voi găsi adevărata armonie. Și așa a fost", a mai spus creatorul de modă.

Cătălin Botezatu, înșelat

„Da. Am fost înșelat.

Sunt un bărbat posesiv, n-aș ierta niciodată infidelitatea femeii pe care o iubesc. Nu pot împărți ceea ce iubesc cu nimeni. Da, pot împărți o chestie meteorică, gen aspirină, dar nu pot împărți ceea ce iubesc din toată inima mea. Posesivitatea mea nu este un atribut. Am fost înșelat, crezi că dacă sunt Cătălin Botezatu nu pot fi înșelat? Ba da! Așa este viața. Pe de o parte faci oamenii să sufere cum am făcut eu pentru anumite căsnicii sau relații, fără să vreau nu am vrut asta, Dumnezeu îți întoarce aceeași monedă și te face să suferi”, a mai spus el.

Cine e Dana Opsitaru, cea mai mare iubire a lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a cunoscut-o pe Dana Opsitaru când avea vârsta de 19 ani, cu 9 ani mai puțin decât avea femeia care devenea la scurt timp tot ce iubea mai mult designerul.

Dana Opsitaru a fost un manechin de succes, ce făcea furori în lumea bună, la finalul anilor 1980. Ea l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu pe podiumul de prezentare și în cercurile pe care le frecventau, ca mai apoi să devină amanți.

În cele din urmă, Dana Opsitaru și-a părăsit soțul pentru creatorul de modă și au avut o relație de șapte ani.

Dana Opsitaru are peste 50 de ani, e stabilită în Germania și este în continuare o femeie care întoarce privirile bărbaților, potrivit wowbiz.ro

"Un săgetător se îndrăgostește mereu cu adevărat. Întotdeauna are impresia că e ultima iubire, dar mereu vine una nouă la fel de pasioanală.

Săgetătorul face aceeași greșeală în fiecare relație, deși spune că nu va mai face. Am iubit-o cu adevărat și o iubesc în continuare într-un sertăraș pe Dana. Ea înseamnă mai mult decât orice pentru mine. M-a sunat astăzi și m-a certat că nu am sunat-o mai des. Și-a pus o amprentă pozitivă pe bărbatul pe care îl privești acum. Am iubit multe femei și sper să se mai întâmple asta", a spus Cătălin Botezatu.