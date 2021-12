Cătălin Botezatu, despre relaţia cu Elena Ceaușescu: Nu era ușor să fiu preferatul ei. Au urmat și intimități

Cătălin Botezatu şi-a început cariera în modă în 1984, ca manechin al Casei de Modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu. În 1985, a primit, la Frankfurt, titlul de Cel mai bun manechin al anului în Europa, scrie romaniatv.net.

Cătălin Botezatu dă cărțile pe față și spune ce relație a avut cu Elena Ceaușescu, dar și ce beneficii a obținut. Ascensiunea pe care a avut-o Cătălin Botezatu s-a datorat şi sprijinului pe care l-a primit de la Elena Ceauşescu, soţia lui Nicolae Ceauşescu.

”Într-un complex de împrejurări, Elena Ceaușescu a anunțat că mă dorește doar pe mine să îi ofer flori, am devenit într-un mod tacit preferatul ei. Datorită ei, în mai puțin de 24 de ore am primit buletin de București. (...) Au urmat și intimități, dar mai târziu… Dar nu era ușor să fiu preferatul Elenei Ceaușescu. Am avut șansa să mai merg, să mai beau câte o cafea prin Palatul Primăverii. S-a scris că am fost amantul Elenei Ceaușescu, ce pot să spun eu e că am avut o relație foarte specială, dar un bărbat adevărat nu spune niciodată ce femei a avut. Prin patul meu au trecut foarte multe femei celebre, cu soți celebri, sau măritate în acel moment”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

Cătălin Botezatu, pregătiri de nuntă!?

Cătălin Botezatu a povestit recent cum și-ar dori să arate nunta sa. Creatorul de modă spune că nu vrea să se căsătorească, dar știe unde și cum va organiza un astfel de eveniment.

Cătălin Botezatu a avut relații cu cele mai mari dive ale momentului, din țară și din străinătate, de la Tania Budi la Bianca Drăgușanu, designerul nu a făcut niciodată un secret din fascinația pe care a avut-o față de iubitele sale, mai scrie romaniatv.net.

”Nu vreau să mă căsătoresc, dar m-am gândit, chiar acum o lună, cum ar putea arăta nunta mea. Dacă ar fi să fac o nuntă, aș închiria un avion, mi-aș invita toți oamenii dragi mie. Ar fi un eveniment pe o insulă, pe plajă.”

