Carmen Tănase, moment COMIC când l-a născut pe fiul ei: Am zis AOLEU, cu ce-am greșit pe lumea asta?

Carmen Tănase este una dintre cele mai mari actrițe ale României și a avut de-a lungul timpului o mulțime de satisfacții și succese în ceea ce privește viața profesională.

În același timp, și în plan personal, în ceea ce privește rolul său de mamă, Carmen Tănase are cu ce se mândri.

Carmen Tănase are un singur fiu de care a stat departe în ultimii ani.

"Băiatul a venit în țară. Nu stăm împreună, ne despart câteva străzi, dar e destul de confortabil că ne putem vedea oricând. Unii ar spune că sunt o mama rea, în sensul că sunt mult mai posesivă, grijulie și foarte apropiată de băiatul meu. Alții nu spun asta, pentru că eu am încercat să prietenă cu băiatul meu și am și reușit. L-am lăsat să facă ce-și dorește și să și aleagă singur drumul și bine a făcut. Ne spunem orice, ne certăm, dar vorbim ca între prieteni, cu "bă", cu de astea. Și acum aș vrea, pentru că-mi plac foarte mult copiii, să mă văd și-n ipostaza de bunică. Depinde de vremuri, poate o să și am un nepoțel", a spus Carmen Tănase în cadrul emisiunii "Acces Direct", la finalul anului 2020.

Recent, invitată în podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube, "Fain și Simplu", Carmen Tănase a făcut noi declarații despre fiul ei.

Stau în aceeași casă, dar vorbesc la telefon

Întrebată despre legătura pe care o are cu fiul ei, Tudor, actrița a spus că: "el este cea mai mare întâlnire a vieții ei".

Carmen Tănase a rămas mamă singură pe când Tudor avea doar 11 ani și de atunci a fost nevoită să-l îndrume în viață așa cum a știut ea mai bine, fiindu-i mereu alături. Actrița a dezvăluit că fiul ei are un talent incredibil la desen, la pictură, deși nu are niciun studiu în acest sens.

"Ne ocupăm unul de altul, că altă treabă nu avem. Acum, el a devenit de câțiva ani de zile mult mai deștept decât mine, pe bune, nu fac mișto acum, mult mai informat... eu mă raportez la el așa cum mă raportez la tata. Tatăl meu era extraordinar de deștept și extraordinar de informat. Eu nu aveam nevoie să mă duc la bibliotecă, să văd Wikipedia sau ceva. Wikipedia mea, Google-ul meu erau tata. Tot știa! Era extraordinar de deștept.

Acum informația clară o am de la Tudor și noi vorbim la telefon, că el e sus și eu sunt jos. Și îi dau telefon și îi spun: auzi, cum e asta? Din astea grele!

Vorbim la telefon, că mi-e greu să ies afară și să urc scările, că el are intrare separată. Și nici nu intri așa peste om pentru o întrebare. Omul pictează, omul are altă treabă, nu stă după mine toată ziua. Îi dau un telefon.

Când era plecat în străinătate și eu eram aici vorbeam și de 15 ori pe zi câteodată. Toată ziua vorbeam la telefon. Bine, nu când avea treabă. Ne sunam reciproc. Dar acum nu mai vorbim așa des, pentru că suntem acolo, nu ne mai lipsim cumva unul altuia.", a declarat Carmen Tănase, în cadrul podcastului.

Care a fost cea mai frumoasă zi din viața lui Carmen Tănase

"Cea mai frumoasă zi a fost când l-am văzut pe Tudor prima dată. A fost și comică întâlnirea, pentru că eu am născut prin cezariană, că așa am vrut eu. Nu era pe vremea aia voie, a fost complicat... dar el avea 4 kg jumate. Și după cezariană, că mi-a făcut anestezie totală, nu poți să-l vezi imediat.

Când m-am trezit din anestezie nu era nimeni pe acolo și am zis: copilul unde o fi?! Și zăpăcită așa din anestezie, m-am ridicat în capul oaselor, am stat puțin și când mi-a trecut am ieșit din salon și am luat-o pe hol, un hol lung și urât.

La un moment dat aud în spate: Hiiii! Ce-ați făcut?!

N-am putut să mă întorc, dar a ieșit o asistentă și a început... că puteam să cad, că nu știu ce.

Zic: Doamnă, vreau să-mi văd copilul, ce n-ați înțeles? Și eu vreau acum să-l văd!

Ea: Nu, că haideți înapoi.

Eu: NU! Suntem la jumătatea holului, mergem la copil. Nu mai fac jumatea holului, pierd timpul. Mergem la copil!

Și când am intrat în camera în care erau toți bebelușii am văzut niște multe pătuțuri cu niște copilași mici în fiecare pătuț. Într-un sigur pătuț era unul singur, mai mare și am zis ăla e copilul meu. Clar!

Nu mai avea loc altul! A fost singur în pătuț și erau înfășați total de la cap și tot, erau ca niște coconi. El dormea și avea o fețișoară curată, ceilalți erau galbeni că făcuseră icter. Al meu era roz, cu trăsăturile foarte bine definite și când m-am apropiat de el am zis: Doamne, seamănă numai cu ta-su!

Era Țucu, dar fără barbă.

Am zis: Aoleu, de ce seamănă numai cu ta-su, adică cu ce am greșit pe lumea asta? În fine, cum e, e copilul meu!

Ăla a fost un moment extraordinar că l-am luat în brațe și-mi era și frică", a mai spus Carmen Tănase.

