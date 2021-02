Care sunt concluziile evaluării activităţii Poliţiei Română în anul 2020

Prezentarea a fost realizată de inspectorul general adjunct al Poliţiei Române, chestor de poliţie Eduard MIRIŢESCU, iar la activitate au participat, prin videoconferinţă, reprezentanţii structurilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române.



În cadrul alocuţiunii sale, ministrului afacerilor interne, domnul Lucian BODE, a declarat: "Îmi doresc foarte mult ca Poliţia Română să iasă din paradigma ultimilor 30 de ani, să privească mai puţin către trecut şi mai mult către viitor. O Poliţie modernă, europeană şi un poliţist respectat sunt dezideratele unei munci de construcţie pe care am pornit-o şi mă bazez pe dvs. că îmi veţi fi alături. Aici doresc să accentuez: un poliţist modern, respectat, integru, un model pentru comunitate sunt obiective prioritare ce pot fi îndeplinite doar printr-un efort comun şi conjugat depus de noi toţi. () În curând vor fi organizate concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere astfel încât să fie asigurate continuitatea şi stabilitatea deciziilor. Vreau să precizez şi cu această ocazie: în mandatul meu funcţiile nu sunt date, sunt obţinute prin concurs de cei care sunt cel mai bine pregătiţi."



De asemenea, inspectorul general adjunct al Poliţiei Române, chestor de poliţie Eduard MIRIŢESCU, a precizat: "Pentru prima dată, în anul 2020, România s-a confruntat cu instituirea stării de urgenţă. Rezultatele obţinute au demonstrat că Poliţia Română are capacitatea de a se adapta în acord cu evoluţia societăţii. Acest lucru se datorează fiecărui poliţist, pentru care siguranţa comunităţii, în care îşi desfăşoară activitatea, este o prioritate."



În anul 2020, pentru protejarea poliţiştilor şi îmbunătăţirea reacţiei la evenimente, au fost realizate achiziţii de mijloace de intervenţie, de protecţie sau tehnice: 26.000 de pistoale 9x19 mm, 7.600 de maiouri de protecţie antiînjunghiere, 7.500 de dispozitive tip Body Worn Camera, 4.000 de bastoane cu electroşocuri, 4.000 de căşti de protecţie, 400 de dispozitive de blocare trecere auto şi aproximativ 6.000 de staţii de lucru.



De asemenea, s-a reuşit reînnoirea parcului auto, prin achiziţia a aproximativ 5.500 de autovehicule, astfel încât gradul de dotare a ajuns la 64%.



Au fost executate lucrări de reparaţii curente la 851 de sedii de poliţie, fiind alocate fonduri în valoare de peste 24.000.000 de lei, în creştere cu 15%.



Poliţiştii au realizat peste 1.000.000 de intervenţii la evenimente, dintre care peste 850.000 au fost la solicitările prin Sistemul Naţional 112.



Au fost salvate 1.800 de persoane şi depistaţi 12.000 de minori lipsiţi de supraveghere, care au fost încredinţaţi familiilor sau tutorilor legali.





* Pentru prevenirea criminalităţii, au fost desfăşurate peste 270 de proiecte şi campanii, precum şi peste 11.000 de acţiuni cu caracter preventiv.



Anul trecut, siguranţa cetăţeanului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani. Criminalitatea sesizată a scăzut cu 12%, infracţiunile judiciare înregistrează o scădere cu 14%, iar numărul infracţiunilor stradale a scăzut cu 24%.



În domeniul rutier, în anul 2020, numărul accidentelor grave a scăzut cu 27%, cel al persoanelor decedate în astfel de evenimente cu 12%, iar numărul persoanelor rănite a scăzut cu 33%.



Pentru combaterea criminalităţii organizate, structurile Poliţiei Române au desfăşurat, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., 1.500 de acţiuni operative, dintre care 493 de mare amploare. În cadrul acestor acţiuni, au fost efectuate peste 4.000 de percheziţii domiciliare şi au fost reţinute peste 1.600 de persoane. A fost dispusă măsura arestului preventiv pentru peste 1.300 de persoane, iar măsura controlului judiciar pentru aproximativ 800 de persoane.



Eforturile semnificative au condus la obţinerea celei mai importante capturi de droguri din Portul Constanţa: aproximativ 1,5 tone de haşiş şi peste 1 tonă de pastile de captagon, valoarea de piaţă a acestora fiind de aproximativ 70 de milioane de euro.



În domeniul investigării criminalităţii economice, au fost desfăşurate 32 de operaţiuni în dosare penale complexe şi au fost efectuate peste 400 de percheziţii domiciliare. Au fost constatate peste 16.000 de infracţiuni, fiind cercetate peste 12.000 de persoane, dintre care aproximativ 700 sub măsuri preventive.



În domeniul evaziunii fiscale, valoarea bunurilor indisponibilizate a fost de peste 290.000.000 de lei, iar, în domeniul combaterii contrabandei cu ţigarete, au fost capturate peste 56.000.000 de ţigarete şi peste 20 de tone de tutun.



Rezultate importante au fost obţinute şi în lupta împotriva grupurilor infracţionale, în special a celor violente, fiind destructurate, sub coordonarea procurorilor, importante grupări implicate în violenţe stradale sau în spargeri de seifuri şi furturi din bancomate.



* În domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, în cursul anului 2020, a fost desfăşurată Operaţiunea "3D GUNS", fiind identificat un cetăţean străin care, cu ajutorul unor echipamente informatice şi electronice de proiectare 3D, ar fi conceput şi printat arme din material plastic sau polimer cu caracteristicile armelor letale, cu glonţ, semiautomate.



* Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice, au fost desfăşurate aproximativ 44.000 de acţiuni şi controale, fiind confiscaţi peste 80.000 de metri cubi de material lemnos.



Rezultatele în combaterea criminalităţii au fost obţinute cu aportul structurilor de suport operativ ale Poliţiei Române, de la aplicarea unor metode speciale de supraveghere sau cercetare, la identificarea criminalistică, suportul analitic, intervenţii speciale, cooperare poliţienească internaţională sau de alte tipuri de activităţi.



Suportul administrativ al structurilor de financiar, logistic, resurse umane şi juridic a contribuit la creşterea gradului de dotare tehnico-materială şi la asigurarea resurselor umane, esenţiale în desfăşurarea misiunilor operative.



* Poliţia Română a continuat dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de aplicare a legii, precum şi cu organismele internaţionale pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum INTERPOL, EUROPOL şi SELEC.



Instituţia a participat, alături de celelalte structuri de aplicare a legii din statele membre UE, la activităţile desfăşurate în cadrul platformei EMPACT, precum şi la elaborarea de către Europol a Raportului de evaluare a ameninţărilor criminalităţii grave şi organizate, în baza căruia vor fi stabilite priorităţile UE pentru următorii 4 ani, în lupta împotriva infracţionalităţii.



Având în vedere cerinţele politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene, ONU, OSCE sau NATO, în cursul anului trecut, 49 de poliţişti şi-au desfăşurat activitatea în 9 teatre de operaţii din zone de conflict.



De asemenea, alţi 49 de poliţişti au participat la mai multe misiuni de suport operativ în diferite state europene.



* În anul 2021, activitatea Poliţiei Române va fi orientată spre atingerea obiectivelor instituţionale: destructurare a grupurilor infracţionale organizate, combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor, a infracţionalităţii specifice achiziţiilor publice şi corupţiei, a infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi a traficului de droguri, traficului de persoane, a infracţiunilor contra persoanei, contra patrimoniului, la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase şi a violenţei domestice.



De asemenea, poliţiştii vor acţiona pentru realizarea misiunilor specifice, în contextul restricţiilor instituite la nivel naţional şi internaţional, pentru prevenirea şi limitarea infectării cu SARS-CoV-2, prevenirea şi combaterea ilegalităţilor silvice şi a celor din domeniul cinegetic şi pentru clarificarea situaţiei persoanele dispărute.



Totodată, anul acesta, Poliţia Română va operaţionaliza Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, Centrele de examinare IT (pentru efectuarea percheziţiilor informatice), structurile de protecţia animalelor şi pentru siguranţa şcolară, va derula concursurile privind trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor şi va accesa şi implementa proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.