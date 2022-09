Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, despre îngrijirea părului.

„Într-o lume ideală, ar fi minunat să nu uscăm părul cu uscătorul sau cu jeturi termice. Foarte multe persoane au sensibilitate dacă stau cu părul umed. Da, într-o lume ideală, am putea să-l lăsăm să se usuce natural. Putem măcar să dăm temperatura de la uscător să fie mai mică”, a spus Ioana Marinescu.

Tot la DCNews și Spectacola, Ioana Marinescu a spus de câte ori pe săptămână e recomandat să ne spălăm pe cap. „Deși sunt păreri pro și contra dacă să spălăm părul zilnic sau nu, cred că este important să-i lăsăm, totuși, timp să secrete și sebumul lui natural. Spălându-l zilnic, o să-l uscăm extrem de tare. Și, atunci, îl lăsăm puțin neprotejat. Dar un șampon la două, trei zile cred că este binevenit, în funcție de tipul de păr”, a spus Ioana Marinescu.

Cum avem grijă de părul nostru în sezonul rece, dar și cum putem salva părul deteriorat, aflați în emisiunea de mai jos, care a fost transmisă simultan pe canalele de YouTube și paginile de Facebook Spectacola, DC News, DC Medical, dar și pe DC News TV.

Specialistul Ioana Marinescu a vorbit despre un ingredient nou, „modern”, care ajută la regenerarea părului, având un efect de „implant”.

„Dacă în tinerețe, adolescență, am avut un păr destul de binecuvântat, cu trecerea timpului, am încercat - și multe facem această greșeală - tot felul de culori, permanent, modele ciudate care mi-au distrus părul. Pentru că mereu am căutat ceva care să-l echilibreze și să-i dea strălucire, luminozitate, un pic de volum, densitate, am încercat tot felul de ingrediente. Unele au funcționat foarte bine, altele nu atât de bine precum mă așteptam. Evident, diferă de la persoană la persoană. Sunt persoane mai receptive la anumite active și mai puțin receptive la altele. Din experiența mea, dar și de la laborator, părul are nevoi extrem de mari de curățare blândă, dar constantă. Spălatul pe cap trebuie să fie o bucurie pentru păr, iar ingredientele folosite să fie blânde”, a spus Ioana Marinescu.

„Un balsam, un mic tratament pentru păr sunt foarte importante”, a subliniat specialistul. „Încerc să fiu la curent cu toate noutățile din partea de știință a ingredientelor care apar. Chiar este un ingredient fabulos în ceea ce privește regenerarea volumului și diminuarea căderii firului de păr, un ingredient foarte modern în momentul acesta și foarte bine aspectat, în sensul în care studiile de specialitate sunt extrem de intense. Se pare că produsele care îl conțin au calitatea de a regenera firul de păr ca după un implant. Este, într-adevăr, un produs extrem de intens pentru regenerarea părului. Ultima noastră gamă conține acest ingredient, atât în șampon, cât și în masca și sprayul pentru scalp”, a spus Ioana Marinescu.

