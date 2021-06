Când se majorează alocațiile. Orban: De la 1 ianuarie vor crește cu 20% plus indexarea cu rata inflației

De la 1 ianuarie 2022 alocațiile vor crește cu 20% plus indexarea cu rata inflației conform legii, dă asigurări președintele PNL, Ludovic Orban, scrie Mediafax.

„De la 1 ianuarie 2022 (vor crește alocațiile pentru copii - n.r.). Aceasta este decizia coaliției, indiferent de ce amendament s-a aprobat astăzi. De la 1 ianuarie 2022 alocațiile vor crește cu 20% plus indexarea cu rata inflației conform legii”, spune Ludovic Orban.

”Soluția legislativă”

El precizează că „se va găsi soluția legislativă astfel încât de la 1 ianuarie 2022 să crească cu 20 %”.

„Indexarea este prevăzută în lege, se indexează cu rata inflației, este un proiect de lege înaintat de colegii mei din PNL și este o lege în vigoare. Noi am luat decizia în cadrul coaliției ca să crească alocațiile de la 1 ianuarie 2022 cu procentul de 20%”, adaugă liderul PNL.

El spune că dacă PSD va ataca la CCR, așa cum a anunțat, Guvernul va emite ordonanță de urgență.

VOT în Comisie! Majorarea alocațiilor se amână

Potrivit Antena 3, majorarea alocațiilor copiilor nu va mai avea loc de la data de 1 iulie. Comisia de Muncă din Parlamentul României a respins amendamentul care prevedea creșterea alocațiilor începând cu luna următoare. Cel mai probabil, majorarea alocațiilor va avea loc abia anul viitor.

Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni că a propus în cadrul şedinţei coaliţiei guvernamentale o diferenţiere a alocaţiilor pentru copii în funcţie de veniturile familiilor, scrie Agerpres.

"Am vorbit de alocaţii pentru copii, rămâne varianta Senatului. Asta înseamnă că creşterea de 20% se va operaţionaliza începând cu 1 ianuarie. Noi am propus o schimbare de filosofie pentru alocaţiile copiilor, să legăm de venituri şi să fie deductibilă din impozitul după venit. Deci, este o schimbare propusă, pe care o vom discuta în acest an, în aşa fel încât să încercăm să introducem începând din anul 2023", a afirmat Kelemen Hunor, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.