Camera Deputaţilor, vot. Cristi Danileţ, candidat la CCR, se laudă, în Parlament, cu notele de la facultate

'Am terminat Facultatea de Drept la Iaşi cu media 9,82 şi am obţinut licenţa cu media 9,33. După aceea am intrat la primul concurs de admitere în magistratură cu o medie foarte mare, care mi-a permis să îmi exercit funcţia de judecător la Judecătoria Vatra Dornei, judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj, după care am fost detaşat la Ministerul Justiţiei pentru doi ani, unde am fost consilier al ministrului Justiţiei, şi alţi şase ani am fost ales membru în Consiliul Superior al Magistraturii', a spus Cristi Danileţ, candidat pentru un post de judecător la Curtea Constituţională, susţinut de USR. El a menţionat că a scris 30 de lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate, unul dintre criteriile pentru a accede la CCR.

'M-am specializat în drept penal, dreptul contenciosului administrativ şi dreptul muncii. De asemenea, am fost şi sunt încă formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi am fost cadru didactic preparator, respectiv cadru didactic asociat la trei universităţi din ţară şi am participat la mai multe manifestări ştiinţifice', a adăugat Danileţ. În finalul intervenţiei sale, Cristi Danileţ a susţinut că 'unul dintre contracandidaţi i-a plagiat una dintre lucrările ştiinţifice'. 'Nu ridicaţi plagiatul la nivel de valoare constituţională', le-a transmis el parlamentarilor.

Cristi Danileţ este propus de USR pentru a ocupa o funcţie de judecător la CCR. Camera Deputaţilor va desemna marţi un judecător la Curtea Constituţională în condiţiile în care mandatul actualului preşedinte al CCR, Valer Dorneanu, expiră în luna iunie.

VEZI ȘI: Procurorul Bogdan Licu s-a declarat pregătit marţi, în plenul Camerei Deputaţilor care urmează să numească, prin vot, un nou judecător la CCR, să preia acest mandat.

'Vreau să vă spun tuturor că este o onoare pentru mine să fiu aici, în faţa dumneavoastră. Despre mine pot să vă spun că sunt magistrat, am o vechime de peste 25 de ani în magistratură, am parcurs aproape toate etapele profesionale în cadrul Ministerului Public, de la procuror cu funcţie de execuţie până la prim-adjunct al procurorului general. În două situaţii am fost şi procuror general interimar, în anul 2016 pentru trei luni şi în anul 2019 pentru 10 luni. Am fost şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreşedinte la CSM şi sunt pregătit să preiau mandatul de judecător la Curtea Constituţională', a afirmat Licu.

El a adăugat că în cazul în care va ajunge judecător la CCR va face ceea ce a făcut şi ca magistrat şi anume va apăra ordinea de drept, va apăra drepturile şi libertăţile cetăţenilor, va apăra Constituţia şi valorile naţionale ale României, dar şi valorile europene. Prim-adjunctul procurorului general Bogdan Licu este propus de PSD pentru a ocupa o funcţie de judecător al CCR.

