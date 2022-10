Călin Geambașu nu se dezice. Ce a putut scrie despre Alexandru Arșinel după moartea actorului

”Păcat. Unii oameni, rămași captivi în amintirea altor vremuri, refuză să-și asume vârsta biologică și evoluția vieții, ajungând să dispară trași în jos de propriile ancore... La peste 80 de ani, regretatul Alexandru Arșinel voia să fie în continuare director la Teatru, în loc să-și onoreze retragerea și bine meritata pensionare, după o carieră strălucită, cu multe roluri ce au bucurat o țară întreagă... Acea luptă surdă, inutilă, nu i-a priit deloc. S-a legat cu lanțuri de scaun și poziție, pozând în "victima sistemului" la peste 80 de ani...

Bătrânețea lui trebuia să fi fost o frumoasă aducere aminte a întregii sale vieți plină de realizări, povestind nostalgic și voios alături de copii și de nepoți. Chiar fabulând sau exagerând. Ar fi fost permis din partea unui actor renumit ca el. I-ar fi făcut bine. Nicidecum o luptă cu Primăria...

Alexandru Arșinel ne va rămâne tuturor în amintire prin multele roluri haioase pe care le-a interpretat și cu care ne-a amuzat plăcut. Îi mulțumim! Drum lin! Din unghiul personal, yo i-am promis Lui Dumnezeu că orice zi peste vârsta de 70 de ani o voi considera un mare bonus și o voi trăi ca atare, în deplină recunoștință” a scris Călin Geambașu, pe Facebook, după moartea lui Alexandru Arșinel.

În urma unei critici primite vizavi de poziția sa, Geambașu a reacționat acid: ”Probabil doar asta ai înțeles tu, după felul tău de a fi. Poți să mai citești o dată. Doar regret, respect și nostalgie am în raport cu Maestrul Alexandru Arșinel. Tu?”.

Citește și: Alexandru Arșinel, mesaj către Dumnezeu, în ziua morții. Singura rugăminte: Ai obligația asta, Doamne - Video

Contractul lui Alexandru Arşinel cu teatrul Constantin Tănase nu a mai fost prelungit, printr-o decizie semnată de primarul general Nicuşor Dan, la începutul anului.

"Eu acum doi ani am făcut o cerere de a mă retrage din funcţia de director, considerând că poate fi preluată mai departe, cu pricepere, avânt şi cu mine lângă, de Vasile Moraru. Am trecut prin câteva momente în care nu m-am simţit bine şi nici acum nu mă simt prea bine, dar asta nu însemna că nu aş mai putea să joc. Am condus 20 de ani acest teatru. Sunt în conducerea lui de 40-50 de ani. Urma să se prelungească de fiecare dată contractul de către directorul teatrului, nu se ocupa primarul cu treaba asta, dar anul ăsta, la începutul anului, a ieşit o hotărâre a Primăriei prin care toate funcţiile sunt aprobate personal de primarul general. Domnia sa a hotărât să nu mai prelungească decât cu două luni de zile contractul. Nici nu mai joc în altă parte, nu mai vreau. Iubesc acest teatru şi am contribuit serios la consolidarea lui, şi artistic şi fizic. Am fost foarte ataşat, chiar dacă am avut momente mai dificile din punct de vedere al sănătăţii. Primarul general nu a răspuns la niciuna dintre adresele directorului, care a vrut o motivare pentru decizie. Nu am înaintat eu nicio adresă, pentru că mi s-a spus că primarul nu răspunde. De 60 de ani joc în teatrul ăsta, mă opreşte lumea pe stradă şi mă întreabă când mă mai vede. Nici nu m-a chemat să îmi explice. Poate nu are ce să îmi spună. Oricum, nu s-a terminat teatrul cu Alexandru Arşinel, dar sunt un nume în teatrul românesc" spunea Alexandru Arșinel cu acea ocazie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News