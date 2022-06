Calea Griviței salvată prin cultură

Între 13 și 19 iunie, Calea Griviței prinde viață și se umple de spectacole de teatru, dans, performance, expoziții și concerte, într-un demers unic al UNDERCLOUD de a revitaliza zona și de a transforma festivalul într-o experiență care să pună capitala pe harta internațională a evenimentelor culturale.

Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit revederi cu actori și dansatori îndrăgiți de public: Maia Morgenstern (spectacolul „Povestiri Culese”, spectacol și lansare de carte „Nu sunt eu”, filmul „Care dintre noi”), Marian Râlea și Richard Bovnoczky („Noaptea Bufonilor”), Gheorghe Visu („Cenușa”), Vlad Ivanov („Dewaere – De vrai”), Marius Manole (filmul „Care dintre noi”), Tudor Istodor, Mirela Zeța și Vlad Logigan („Dragostea durează 3 ani”), Ioana Marchidan („Reverse Discourse”) + Florina Gleznea Evenimentele conexe sunt și ele marcate de apariții surprinzătoare, oferind o ocazie unică de a fi față în față cu Nora Iuga, Florin Iaru, Dar Mircea Cipariu (V.I.P – Vin, Intimitate, Poezie), Alexa Visarion (Conferința-Dialog „Ce are teatrul și nu are Biserica? Ce are Biserica și nu are Teatrul?”), Nicu Alifantis (Concert cu muzica din spectacolele de teatru), Mirela Trăistaru (Painting Performance „Now”). „În fiecare an caut să participi ca regizor și să surprind.

Anul acesta propun instalația-performance din Grivița 53 inspirată de Dicționar de optimisme și spectacolul stradal Nunta care se desfășoară în mers ca o călătorie, de la UNARTE la Biserica Sfinții Voievozi. Este o poveste realist fantastcă din care-mi doresc să faceți parte cu toții” declară Chris-Simion Mercurian.

Detalii despre fiecare eveniment și programul integral pot fi găsite pe www.undercloud.ro. Biletele s-au pus în vânzare pe mystage.ro și bilete.ro.

Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD este organizat de Fundația Calea Griviței și este un proiect finanțat de Ministerul Culturii și AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului București, ARCUB și Cartierul Creativ.

Parteneri UNDERCLOUD: Raiffeisen Bank, Aqua Carpatica, Persil, Kasper, Theatrum, MECENA.ART, Gavrilă, Borțun și Asociații, Librăria Bizantină, Cotescu, Stroe și Asociații, Editura Trei, O.A.R., Teatrul Dramaturgilor Români, Muzeul Național al Literaturii Române, UNArte, J`ai Bistrot, Grivița 53, Black Habit, Biserica Sfinții Voievozi, UNITER.

Partenerii media ai festivalului sunt: Rock FM, Magic FM, Itsy Bitsy, AgențiadeCarte.ro, The Institute, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, DC News, Munteanu Recomandă, Zile și Nopți, IqAds, Liternet, Lateatru.eu, cult-ura.ro, modernism.ro, B365, Republica.

Proiectul ”Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD” nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News